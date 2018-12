Ein Mann hat nahe des Straßburger Weihnachtsmarkts das Feuer eröffnet und mindestens drei Menschen getötet. Zwölf Menschen wurden verletzt, sagte der französische Innenminister Christophe Castaner. Zuvor hatten Behörden und Medien von bis zu vier Opfern berichtet.



Der mutmaßliche Täter ist Stunden nach dem Angriff flüchtig. Die Polizei geht von einem terroristischen Motiv aus.

Wie Castaner mitteilte, war der mutmaßliche Schütze bereits wegen Delikten in Frankreich und in Deutschland verurteilt. In Frankreich sei er als Gefährder bekannt gewesen und in einer entsprechenden Datei verzeichnet gewesen, teilten die Behörden mit. In der Kategorie "Fiche S" werden rund 26.000 Menschen geführt, von denen 10.000 als stark radikalisiert gelten, etwa durch salafistische Moscheen.



Soldaten schossen den Mann nach Polizeiangaben bei der Flucht an. Die Verletzung habe ihn aber nicht an der Flucht hindern können. Die Regierung habe zusätzliche Kräfte mobilisiert, die auf dem Weg nach Straßburg seien, sagte Castaner. 350 Einsatzkräfte und mehrere Hubschrauber seien an der Fahndung beteiligt.



Frankreich erhöht nach dem Anschlag die nationale Sicherheitswarnstufe. Das bedeute etwa verstärkte Kontrollen an den Grenzen und auf Weihnachtsmärkten im ganzen Land, sagte Castaner.



Präsident Emmanuel Macron berief in Paris eine Krisensitzung ein. Er beriet sich am frühen Mittwochmorgen unter anderen mit Premierminister Édouard Philippe und Verteidigungsministerin Florence Parly. "Solidarität der gesamten Nation für Straßburg, unsere Opfer und ihre Familien", schrieb Macron auf Twitter.

Stéphane Morisse von der französischen Polizeigewerkschaft sagte, die Behörden seien am Dienstag vor dem Angriff zum Haus des mutmaßlichen Täters gegangen, um ihn festzunehmen. Der 29-Jährige mit mutmaßlichen Verbindungen zum Extremismus sei nicht dort gewesen. Die Polizei habe Sprengstoff im Haus gefunden, sagte Morisse.



Augenzeugen berichteten, dass gegen 20 Uhr Schüsse zu hören gewesen seien. Die Menschen in den Gassen hätten die Flucht ergriffen. "Wir haben mehrere Schüsse gehört, vielleicht drei, und dann haben wir Leute rennen sehen", sagte eine Frau der Nachrichtenagentur AFP. "Eine von ihnen ist gestürzt – ich weiß nicht, ob sie gestolpert ist oder getroffen wurde." Ein Ladeninhaber sagte, es habe ungefähr zehn Minuten gedauert.



Innenstadt abgeriegelt

Die Polizei forderte die Menschen am frühen Mittwochmorgen auf, die Innenstadt Richtung Norden zu verlassen. Die Menschen sollten hingegen nicht in Richtung des südöstlich gelegenen Stadtteils Neudorf gehen. Dort war nach dem flüchtigen Tatverdächtigen gefahndet worden.



Nach den Schüssen riegelte die Polizei auch das Europäische Parlament in Straßburg ab. Niemand dürfe das Gebäude verlassen, teilte eine Parlamentssprecherin mit. Dort finden in dieser Woche Plenarsitzungen des Parlaments statt, Hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten sich deshalb in der Stadt auf.



Erst am frühen Mittwochmorgen teilte Parlamentspräsident Antonio Tajani seinen im Plenarsaal versammelten Kollegen dann mit, sie dürften das Parlamentsgebäude verlassen. Wer ins Stadtzentrum hinein wolle, dürfe dies ausschließlich in einem von der Polizei gesicherten Konvoi, sagte Tajani.



Kontrollen an der Grenze

Am Grenzübergang kontrollierte die Polizei am Abend Autos, die von Deutschland nach Frankreich fuhren. "Wir verstärken (...) aktuell die Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze in diesem Bereich", teilte die Bundespolizei Baden-Württemberg mit.



Frankreich ist in der Vergangenheit von zahlreichen islamistischen Terrorangriffen betroffen gewesen. Im Land gilt seit Längerem eine stark erhöhte Alarmbereitschaft. Seit Anfang 2015 starben rund 240 Menschen bei Anschlägen. Allein bei der folgenschwersten Attentatswelle kamen im November 2015 in Paris 130 Menschen ums Leben.



Der Straßburger Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und größten in Europa. Er zieht viele Besucher in die elsässische Stadt und gilt seit Längerem als potenzielles Anschlagsziel, weswegen er verstärkt bewacht wird. Täglich sind rund 300 Polizisten und 160 private Wachleute auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz. Die Zufahrt für Autos ist drastisch eingeschränkt, Betonblöcke sollen Auto-Attentäter abhalten.