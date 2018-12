Bei einer Tsunami-Katastrophe sind in Indonesien mindestens 43 Menschen getötet worden. Weitere 584 Menschen seien verletzt worden, als Flutwellen über Strände an der Straße von Sunda an der Meerenge zwischen den Inseln Sumatra und Java hereinbrachen. Viele weitere Menschen würden laut Behörden vermisst.

Laut der Indonesischen Agentur für Geophysik war die Ursache offenbar ein Ausbruch des in der Meeresenge liegenden Vulkans Anak Krakatau, der wiederum einen Unterwasser-Erdrutsch zur Folge hatte.

Verschlimmert wurde die Situation dadurch, das gleichzeitig Flut herrschte, wie ein Katastrophenschutz-Sprecher sagte. Demnach kamen sowohl in der zu Sumatra gehörenden Provinz Lumpang auf der nördlichen Seite der Sundastraße Menschen zu Tode als auch in Javas Provinz Banten, die südlich der Meeresenge liegt. Einige der am heftigsten getroffenen Gegenden befinden sich in Banten, wo es viele Strandunterkünfte für Touristen gibt.



Dem Sprecher zufolge wurden mindestens 430 Häuser, neun Hotelanlagen, zehn Schiffe und Dutzende Autos beschädigt. Schwere Tsunami-Schäden wurden unter anderem vom Urlauberstrand Carita gemeldet.

Der Inselstaat Indonesien wird immer wieder von Tsunami-Flutwellen heimgesucht. Diese entstehen in der Regel durch Erdbeben unter dem Meeresboden. Bei einem schweren Beben und einem anschließenden Tsunami kamen erst Ende September diesn Jahres auf der indonesischen Insel Sulawesi mehr als 2000 Menschen ums Leben.

Besonders verheerend war der Tsunami vom Dezember 2004: Damals starben in den Anrainerstaaten um den Indischen Ozean rund 220.000 Menschen, allein 168.000 davon in Indonesien. Ausgelöst worden war diese Katastrophe durch ein Seebeben der Stärke 9,1 vor der Küste von Sumatra.

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Erdbeben und auch Vulkanausbrüche sind dort keine Seltenheit. Der Inselstaat hat so viele aktive Vulkane wie kein anderes Land der Welt.