Im Prozess gegen den Betreiber der Internetseite Migrantenschreck hat das Landgericht Berlin eine Haftstrafe von knapp drei Jahren verhängt. Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass der 35-jährige Mann aus Thüringen zwischen Mai und November 2016 167 Waffen zum Abfeuern von Hartgummigeschossen illegal von Ungarn nach Deutschland verkauft habe. Es sprach ihn des Verstoßes gegen das Waffengesetz für schuldig. Mit dem Strafmaß folgte das Gericht im Wesentlichen der Staatsanwältin, die drei Jahre und zwei Monate Haft verlangt hatte.



Die per Paketpost versendeten Waffen waren laut einem Sachverständigen potenziell tödlich und wegen ihrer hohen Mündungsenergie in Deutschland erlaubnispflichtig. Der Mann war nach Gerichtsangaben zwar weitgehend geständig. Strafverschärfend wertete das Gericht aber den "volksverhetzenden Charakter" der Werbung auf seiner Website.

Die Seite mit dem Namen Migrantenschreck richtete sich an deutsche Kundinnen und Kunden und bewarb die Waffen mit rassistischen Sprüchen gegen Flüchtlinge und andere Ausländer. Auch wurden dort Gerüchte über angebliche Gewalttaten verbreitet, die Flüchtlinge begangen haben sollen. Der Angeklagte habe die Stimmung in Deutschland auf besonders perfide Weise ausgenutzt, hieß es nach Gerichtsangaben in der mündlichen Urteilsbegründung. Der Gewinn von rund 99.000 Euro, den der Mann durch den Waffenverkauf erzielt habe, soll laut Gericht eingezogen werden.

Im Juli 2017 hatten Zollfahnder bei Durchsuchungen in Berlin, Brandenburg und Thüringen 13 Schusswaffen gefunden, die sich Waffenkäufer aus Deutschland über die Internetseite Migrantenschreck besorgt hatten. Im März war der Mann nach mehr als einjährigen Ermittlungen in Ungarn verhaftet worden, drei Monate später wurde er nach Deutschland ausgeliefert.

Die Waffenkäufer An diese Orte wurden seit Mai 2016 Waffen geliefert. Jede Waffe steht für eine Bestellung. Wir zeigen nicht die konkrete Adresse, sondern lediglich den Postleitzahlbereich. Klicken Sie auf eines der Symbole, um weitere Details der einzelnen Bestellungen zu sehen.

Der wegen Betrugs vorbestrafte Mann hatte während des Prozesses eingeräumt, Waffen im Jahr 2016 verkauft zu haben. Die Modelle, die er über seine Seite angeboten habe, seien in Ungarn jedoch als Alarm- und Signalgeräte erlaubt, hatte er erklärt. Deshalb habe er angenommen, keine Straftat zu begehen. Seine Verteidiger hatten die Einstellung des Verfahrens oder Freispruch verlangt und kündigten Revision an.



Gegen die Käufer der Waffen wird gesondert ermittelt

Der Mann soll Waffen auch nach Österreich und in die Schweiz geliefert haben. Dafür ist die deutsche Staatsanwaltschaft nicht zuständig. Gegen die Waffenkäufer wird ebenfalls gesondert ermittelt. In Deutschland wurden die meisten Käuferinnen und Käufer nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits verurteilt.

Gegen den Angeklagten sind demnach weitere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Volksverhetzung anhängig. Sie spielten aber in dem Strafprozess keine Rolle. Im Anschluss an das Urteil wurde der Mann aus der Untersuchungshaft entlassen.