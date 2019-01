Sie ist bis heute das vielleicht größte Idol der Linken, geradezu die ideale Identifikationsfigur für radikale Entschiedenheit: Rosa Luxemburg. Sie stand immer auf der richtigen Seite, etwa wenn wankelmütig gewordene Sozialdemokraten ihre faulen Kompromisse mit dem herrschenden System machten. Sie saß für ihre Überzeugungen jahrelang im Gefängnis. Sie wich keinem Konflikt aus und war dennoch keine Menschenschinderin mit Erschießungspelotons wie Lenin oder gar Stalin.



Im Gegenteil, ihre Prosa ist voller Zärtlichkeit: "Die Welt muss umgestürzt werden, aber jede Träne, die geflossen ist, obwohl sie abgewischt werden konnte, ist eine Anklage; und ein zu wichtigem Tun eilender Mensch, der aus roher Unachtsamkeit einen Wurm zertritt, begeht ein Verbrechen", schrieb sie. Am Ende wurde sie auch noch zur Märtyrerin, Opfer eines Meuchelmordes einer rechtsradikalen Soldateska.



Viel mehr an Zutaten zum Idol geht eigentlich kaum. Eine mystische Gestalt.



Gehört sie auf den Sockel?

Exakt 100 Jahre ist das jetzt her, dass Rosa Luxemburg von Freikorpssoldaten in einer geheimen Wohnung aufgestöbert wurde, nachdem im chaotischen Januar 1919 die Aufstandsversuche in Berlin niedergeschlagen worden waren. Nach kurzem Verhör und Misshandlung im damaligen Hotel Eden an der Budapester Straße wurde sie in einen Gefangenenwagen geschafft, dort mit einem Gewehrkolben niedergeschlagen und einfach erschossen. Ihre Leiche wurde in den Landwehrkanal geworfen, wo sie erst Monate später wieder auftauchte.



Eine Frau, die so endet und die mit ihrer Kritik so oft so recht hatte – die steht auf einem Sockel, und alles ist glasklar. Aber ist es das denn wirklich? Luxemburgs Gegner (und das waren im Laufe der Zeit so ziemlich alle) hatten sehr oft unrecht. Aber das heißt ja noch nicht unbedingt, dass Rosa Luxemburg immer recht hatte.

Eine Art Wunder war sie von Anfang an. 1871 als Tochter in eine jüdische Kaufmannsfamilie in einem polnischen Provinzkaff geboren, studiert sie, macht sich als Nationalökonomin einen Namen, wirft sich in die sozialistische Theoriedebatte. All das zu einer Zeit, in der man jungen Mädchen und Frauen noch beibrachte, in der zweiten Reihe zu stehen, allenfalls. Sich nicht groß hervorzutun, sondern die Autorität der Männer zu achten, zumal dann, wenn die doppelt so alt wie sie sind und außerdem Legenden. Nichts von all dem tat Rosa Luxemburg.



So bewundernswert das ist und so brillant sie argumentierte, so ist auch ihr Weg mit Irrtümern gepflastert. Generationen von radikalen Linken haben es in den letzten Jahrzehnten zuwege gebracht, Luxemburgs Gegner in den vielen Kontroversen, die sie führte, als Kompromissler und Anpassler hinzustellen, und Rosa Luxemburg sowohl als hellsichtige Kritikerin wie auch als die eigentliche Fackelträgerin des Erbes von Revolutionsheroen wie Karl Marx und Friedrich Engels. So etwa im berühmten Revisionismusstreit, der ab Ende des 19. Jahrhunderts tobte.



Ausgelöst hatte ihn Eduard Bernstein, einer der Veteranen der Bewegung, ein Mitstreiter von Marx und engster Mitarbeiter des alten Friedrich Engels. Dieser selbst hatte in seinen letzten Lebensjahren die Gemäßigten in der Sozialdemokratie gefördert und ihnen immer wieder gratuliert, wenn sie die Heißsporne in der Bewegung ausgetrickst hatten. Bernstein schließlich hatte diese Wendung vom Revolutionspathos zum Reformismus dann theoretisiert, vor allem anhand von ökonomischen Fakten und soziologischen Untersuchungen.

Dass der Kapitalismus die Gesellschaft in eine Zuspitzung von Klassengegensätzen zerreiße, unermesslichen Reichtum auf der einen Seite und immer mehr Elend auf der anderen Seite konzentriere, hatte sich als falsch erwiesen. Auch dass der Kapitalismus seinem Zusammenbruch notwendigerweise entgegengehe, erschien plötzlich nicht mehr so fix. Auch Arbeiter konnten ihren Wohlstand steigern, manche sogar in die Mittelschicht aufsteigen, nicht zuletzt dank des Erfolgs von Sozialdemokraten und Gewerkschaften selbst. Marx' Prognose immer ärgerer Verelendung wurde zunehmend fragwürdig. Bernstein hatte das aus der Steuerstatistik und anderen Daten herausgelesen.