In den Alpen führt das erhöhte Schneevorkommen weiterhin zu Chaos. In Lech in Vorarlberg kamen mindestens drei Personen durch eine Lawine ums Leben: Eine Gruppe von vier Männern aus dem Raum Biberach in Baden-Württemberg wurde am Samstag nach Angaben der österreichischen Polizei in Lech von einer Lawine erfasst und verschüttet. Sie seien zu einem Tagesausflug mit den Skiern unterwegs gewesen.

Von drei der Männern wurden die Leichen geborgen, der vierte Mann gilt noch als vermisst. Wegen der starken Schneefälle und anhaltender Lawinengefahr sei die Suche nach dem Vermissten vorerst eingestellt worden, sagte Ludwig Muxel, der Bürgermeister von Lech. Durch die Witterungsbedingungen sei der Einsatz für die Rettungskräfte viel zu gefährlich. Ein Zeitfenster mit besserem Wetter sei derzeit nicht absehbar. Nach aktuellem Kenntnissstand waren die verunglückten Skifahrer abseits der gesicherten Pisten unterwegs.

Balderschwang von der Außenwelt abgeschnitten

In den französischen Alpen starben zwei Pistenarbeiter bei einer Lawinensprengung. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei es am Sonntagmorgen nahe der Skistation Morillon zu einer Explosion gekommen, hieß es von den Behörden. Das Skigebiet liegt unterhalb des Gipfels Pointe de Cupoire, etwa 20 Kilometer nordwestlich des Urlaubsgebietes Chamonix. In der Region herrsche die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Um das Risiko von Schneerutschen zu verringern, würden derzeit fast täglich Sprengungen durchgeführt.

Im Oberallgäu in Bayern hat eine Lawine den Wintersportort Balderschwang von der Außenwelt abgeschnitten. Nach Angaben der Polizei Oberstdorf sitzen rund 1.300 Einwohner und Touristen in dem Ort fest. Die Versorgung sei gesichert. Die Zugangsstraße, der Riedbergpass, wurde bis auf weiteres gesperrt. Auch in anderen Teilen Bayerns kam es wegen des Schnees zu Unfällen und Straßensperrungen. Am Sonntagmorgen wurden die Zufahrten zum Skigebiet Sankt Englmar im Bayerischen Wald bis gesperrt, der Skibetrieb wurde eingestellt.

Ein Kubikmeter Schnee kann 500 Kilogramm wiegen

Im Süden Bayerns gilt die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor starken oder extremen Schneefällen weiter: Bis zum Dienstag werden in den Alpen oberhalb von 1.000 bis 1.500 Meter bis zu 80 Zentimeter Neuschnee erwartet, in tieferen Lagen können bis zu 60 Zentimeter Neuschnee fallen. Regen und vorübergehendes Tauwetter in tiefergelegenen Regionen könne den Schnee noch nasser und schwerer machen und die Last auf Hausdächern erhöhen, warnte Florian Bilgeri vom Deutschen Wetterdienst. Das Gewicht eines Kubikmeters Schnee könne durch Regenfälle "zwischen etwa 300 und 500 Kilogramm" erreichen.



1/14 Kein seltener Anblick derzeit in Österreich: Autos fahren vorsichtig über eine verschneite Brücke in Untertauern. © Helmut Fohringer/AFP/Getty Images 2/14 Riesige Schneemengen beeinträchtigen das Leben in Österreich. Hier schaufelt ein Mann das Dach einer Hütte in Filzmoos frei. © Leonhard Foeger/Reuters 3/14 Im österreichischen Ramsau räumt ein Fahrzeug die Schneemassen weg. Seit vergangener Woche sind im Zentrum und dem Norden Österreichs bis zu 1,5 Meter Neuschnee gefallen. In den Alpen um Salzburg ist der Schnee bis zu drei Meter hoch. © Harald Schneider/APA//AFP/Getty Images 4/14 Viele Straßen sind in den Alpenregionen kaum noch passierbar. © Helmut Fohringer/APA/dpa 5/14 In Österreich warnte der Lawinendienst, dass die Anzahl und die Größe der Gefahrenstellen in den österreichischen Alpen zunehme. Wegen des erwarteten, immer dichteren Schneefalls drohten spontane, trockene Lawinen. Hier warnt ein Schild in Obertauern vor der Gefahr. © Harald Schneider/APA//AFP/Getty Images 6/14 Der Schneefall hat auch negative Auswirkungen für Wintersportler. Nach Angaben des Skiportals Skiresort.de waren am Dienstag 1.700 Kilometer Piste gesperrt – 5.150 Kilometer seien offen gewesen. Auch wurden demnach 450 Skilifte geschlossen, während 1.700 zur Verfügung standen. © Helmut Fohringer/AFP/Getty Images 7/14 Schneebedeckte Bäume im österreichischen Flachau © Leonhard Foeger/Reuters 8/14 Ein Hubschrauber des österreichischen Bundesheers im Einsatz im Steirischen Ennstal © Peter Lechner/BUNDESHEER/APA/Handout/dpa 9/14 In Bayern werden wohl viele Schulkinder das aktuelle Winterwetter in Erinnerung behalten. Für einige von ihnen fällt die Schule wegen des Schnees aus – etwa im Berchtesgadener Land, im Ostallgäu und in Teilen des Landkreises Deggendorf. © Harald Schneider/APA//AFP/Getty Images 10/14 Mit der Schneefräse gegen die weiße Masse © Michael Dalder/Reuters 11/14 Schneller als jedes Fahrrad: Im Bayerischen Spitzingsee weiß sich dieser Mann auf einer Straße mit Skiern zu helfen. © Christof Stache/AFP/Getty Images 12/14 Das Wetter forderte auch die Bereitschaft von Helfern in Sachsen-Anhalt: Mitarbeiter versuchen einen Zug der Harzer Schmalspurbahn vom Schnee zu befreien. © Matthias Bein/dpa 13/14 In Hartha (Sachsen) stehen Lastwagen nach einem Unfall neben der schneebedeckten Straße. Weiter im Süden standen am Mittwoch Autofahrer auf der A9 im Norden Münchens mehr als 20 Kilometer im Stau. Nach Angaben des ADAC lag der Zeitverlust im Berufsverkehr bei fast einer Stunde. © Tino Plunert/dpa 14/14 Nicht nur Menschen haben am Schnee Freude. © Harald Schneider/APA//AFP/Getty Images

In den fünf oberbayerischen Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Berchtesgadener Land gilt seit Tagen der Katastrophenfall. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Samstag die Entsendung zusätzlicher Polizeikräfte in die betroffenen Regionen angekündigt. "Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber schon zu ernster Besorgnis", hatte Söder bei einem Besuch in Bad Tölz gesagt.

An zahlreichen Schulen in Ober- und Niederbayern sowie im Allgäu fällt auch am Montag der Unterricht aus, weil ein sicherer Schulweg nach Behördenangaben nicht gewährleistet ist. In den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Oberallgäu sowie der Stadt Kempten findet bis einschließlich Dienstag kein Unterricht statt. Im Landkreis Traunstein wurde bis mindestens Mittwoch schneefrei gegeben.

Auch die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sicherte den Landkreisen nach einem Besuch in Berchtesgaden Hilfe zu: "Die Bundeswehr bleibt so lange, wie sie gebraucht wird." Soldatinnen, Bereitschaftspolizisten, Helferinnen und Helfer von Feuerwehren, vom Bayerischem Roten Kreuz und weiteren Organisationen sind seit Tagen im Einsatz: Sie schaufeln Dächer frei, räumen Straßen und sichern Bäume.



"Von Reisen ins Allgäu wird abgeraten"

Erheblich eingeschränkt ist auch der Bahnverkehr in Bayern. Zwischen Kempten und Lindau sperrte die Bahn die Strecke komplett. Auf der Hauptstrecke zwischen München und Kempten kommt es nach Angaben der Bahn im Fern- und Nahverkehr zu erheblichen Verspätungen. Von Reisen ins Allgäu werde abgeraten.

In Sachsen kommt es durch tagelangen Schneefall und nun einsetzendes Tauwetter ebenfalls zu Straßensperrungen. Im Erzgebirge sind zahlreiche Wälder gesperrt.