Der Bruch eines Staudamms im brasilianischen Brumadinho könnte womöglich auf Behördenversagen zurückzuführen sein. Hierauf weist ein Bericht des ARD-Studios Südamerika hin, der sich auf bisher nicht veröffentlichte Dokumente stützt. Demnach genehmigte das Umweltsekretariat des Bundesstaats Minais Gerais dem Bergbaukonzern Vale die Ausweitung der Minenarbeiten in Brumadinho, sowie Tätigkeiten am längst stillgelegten Staudamm.

In den Dokumenten wird das Sicherheitsrisiko des gebrochenen Staudamms mit "Vier" bezeichnet: mittleres Risiko. Frühere Genehmigungen sprachen aber noch von Risikostufe "Sechs", was höheres Risiko darstellt. In brasilianischen Medien wurde von einer ungewöhnlichen "Expressgenehmigung" gesprochen und der Befugnis, die Minenproduktion um 70 Prozent steigern zu können.

Im Zusammenhang mit der Katastrophe hatte es am Dienstag zudem fünf Festnahmen gegeben: Betroffen sind drei Mitarbeiter der Betreiberfirma Vale und zwei Angestellte des Münchner Unternehmens Tüv Süd, das nach eigenen Angaben den Unglücksdamm im September geprüft hatte. Damals seien laut dem Unternehmen keine Auffälligkeiten oder Schäden festgestellt worden.



Kritik an zu schwachen Umweltauflagen

Die den Haftbefehl ausstellende Richterin Perla Saliba Brito schrieb in ihrer Begründung, dass das Unglück hätte verhindert werden können. Es sei ihr zufolge nicht glaubhaft, dass "Dämme von solcher Größe, betrieben von einem der größten Bergbauunternehmen der Welt, plötzlich ohne jedes Anzeichen von Anfälligkeit brechen".

Umweltkonzerne kritisieren schon lange, dass Behörden Minenkonzerne nicht streng genug kontrollieren würden. Grund dafür sei, dass Umweltkontrollbehörden von der Regierung nicht genug Ressourcen bekommen würden, die Einhaltung der Gesetze zu kontrollieren. In der Kritik steht auch Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro, der im Wahlkampf vorgeschlagen hatte, Minenkonzerne könnten sich zukünftig selbst Lizenzen erteilen.

Am vergangenen Freitag waren bei dem Bruch des Dammes eines Rückhaltebeckens nach Angaben der loklalen Zivilschutzbehörde fast 100 Menschen getötet worden. Zudem werden immer noch 259 Menschen vermisst. Kilometerweit rollte die riesige Lawine aus rotbraunen Schlamm und zerstörte Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen. Die Schlammmassen trafen unter anderem die Cafetaria der Mine, wo sich zur Mittagszeit zahlreiche Angestellte des Bergwerks befanden.