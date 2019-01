In der kenianischen Hauptstadt Nairobi hat es einen Anschlag auf einen Hotelkomplex gegeben. Augenzeugen berichten von einer Explosion und Schüssen in der Dusit-Hotelanlage. "Wir haben Beamte zu dem Ort geschickt, auch von der Antiterroreinheit, aber bisher haben wir keine weiteren Informationen", sagte ein Polizeisprecher. Verletzte wurden aus dem Gebäudekomplex getragen, das Rote Kreuz ist vor Ort. Die Terrormiliz Al-Shabaab hat den Angriff auf ein Hotel in Nairobi für sich reklamiert, berichtete die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group.

Das Hotel liegt nicht weit von dem Einkaufszentrum, in dem 2017 bei einem Anschlag fast 70 Menschen ums Leben kamen. Zu der Hotelanlage im Stadtteil Westlands gehören auch Büros. "Wir liegen auf dem Fußboden und können nicht aus dem Fenster sehen", zitiert die kenianische Zeitung The Star einen Augenzeugen, der dort arbeitet. Ein Polizist am Tatort sagte der Zeitung, die Angreifer seien in einem Auto vorgefahren und hätten kugelsichere Westen getragen. Derzeit würden im Gebäude mehrere Menschen als Geiseln festgehalten. Man warte nun auf Verstärkung.

Die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab verübt immer wieder Anschläge in Kenia. 2015 starben fast 150 meist junge Menschen bei einem Anschlag auf die Universität von Garissa im Südosten des Landes. Der Al-Shabaab-Angriff auf den kenianischen Militärstützpunkt El Adde in Somalia ist heute genau zwei Jahre her. Kenia unterstützt sein Nachbarland im Kampf gegen die Terrorgruppe.