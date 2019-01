Nach einer Explosion im Zentrum der nordirischen Stadt Londonderry geht die Polizei Hinweisen auf eine Autobombe nach. Die Polizei veröffentlichte via Twitter ein Foto vom Tatort in der Bishop Street, auf dem ein großes Feuer zu sehen ist. Spätere Bilder in den Medien zeigen ein ausgebranntes Auto. Nach Medienberichten hatte die Polizei eine telefonische Warnung erhalten und gerade begonnen, das Gebiet abzuriegeln, als es zur Explosion kam. Das Fahrzeug sei kurz zuvor in Londonderry gestohlen worden, berichtete der Sender BBC unter Berufung auf die Polizei.



Die Polizei hielt sich jedoch mit Bewertungen zurück und sprach in ihrem Twitter-Account lediglich von einem "Zwischenfall".

Bishop Street Closed



STAY AWAY



Suspected Car Bomb pic.twitter.com/S3cFu3zy0i — PSNI DC&S District (@PSNIDCSDistrict) January 19, 2019

Berichte über Verletzte lagen bis Samstagmorgen nicht vor. In der Straße der 85.000-Einwohner-Stadt liegt unter anderem ein Gerichtsgebäude. Nach dem Zwischenfall begann die Polizei mit der Räumung umliegender Gebäude, da den Beamten ein zweites Auto verdächtig vorkam. Die Behörden machten bis zum frühen Samstagmorgen keine Angaben zum Stand der Ermittlungen.

Ob es politische Hintergründe gibt, blieb zunächst unklar. Auch 20 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen, das den schweren Konflikt in Nordirland beendete, kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten sowie Sicherheitskräften. Dabei stehen sich katholischen Nationalisten, die eine Vereinigung mit Irland anstreben, protestantischen Unionisten gegenüber, die weiterhin zu Großbritannien gehören wollen.



Politiker sprechen von "Terror"

Obwohl es keine offiziellen Angaben zu den Hintergründen gab, wurde der Zwischenfall umgehend von Politikern scharf kritisiert. Arlene Foster, Vorsitzende der ultrakonservativen Unionisten-Partei DUP, kritisierte nach Angaben der Agentur PA diesen "sinnlosen Akt des Terrors". Auch Elisha McCallion, Parlamentsabgeordnete der Sinn Fein, erklärte, Londonderry sei eine aufsteigende Stadt, "und niemand möchte einen derartigen Zwischenfall". Irlands Außenminister Simon Coveney ging ebenfalls von einem "terroristischen Autobombenanschlag" aus.

Während des jahrzehntelangen Nordirland-Konflikts hatten Extremisten mit Autobomben viele Menschen getötet. Insgesamt starben 3.500 Menschen bei den Auseinandersetzungen zwischen irisch-katholischen Nationalisten und protestantischen Loyalisten, die in den 1960er Jahren begannen und 1998 endeten. Damals sicherte das Karfreitagsabkommen eine Aufteilung der Macht zwischen Protestanten und Katholiken zu.