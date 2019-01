Im US-Bundesstaat Florida hat eine Untersuchungskommission, die nach dem Angriff auf die Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland eingesetzt worden ist, ihren Abschlussbericht veröffentlicht (hier der Entwurf als PDF). Darin schlagen die 15 Mitglieder der Kommission, von denen viele im Polizeidienst gearbeitet haben, unter anderem vor, nicht nur das Sicherheitspersonal an Schulen im Umgang mit Feuerwaffen zu trainieren, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer.

Am 14. Februar 2018 war ein 19-Jähriger, ein ehemaliger Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School, ins Schulgebäude eingedrungen und hatte mit einem Schnellfeuergewehr vier Schüler und drei Erwachsene getötet.

Nach der Tat war bekannt geworden, dass sich zum Tatzeitpunkt ein Hilfspolizist auf dem Schulgelände befand. Der Mann war nicht eingeschritten, er wurde suspendiert. Den Vorschlag, Lehrpersonal direkt mit Waffen auszustatten oder Waffen in Safes an Schulen zu deponieren, hatte US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr wenige Tage nach dem Massaker gemacht.



Kugelsichere Fenster, von innen verschließbare Türen

Der insgesamt mehr als 440 Seiten lange Bericht umfasst etliche weitere Forderungen, die Amokläufe an Schulen verhindern sollen: Die Kommission spricht sich für die Einrichtung sogenannter safe places in Klassenräumen aus, die Schülerinnen und Schülern Schutz bieten und von außerhalb nicht einsehbar sein sollen. Sie schlägt kugelsicheres Fensterglas vor und kritisiert, dass die Klassenzimmer an der Marjory Stoneman Douglas High School nicht von innen abzuschließen gewesen seien.



Außerdem hält die Kommission in ihrem Bericht eine Reihe von Forderungen nach strengeren Waffengesetzen fest: Sie verlangt ein verpflichtendes Verzeichnis von Waffenbesitzern, ein geringeres Angebot an Feuerwaffen, die überhaupt für den Privatbesitz zugelassen sind, und eine gründlichere Hintergrundprüfung beim Waffenkauf und -besitz. Auch zum Hergang der Tat und zum persönlichen Hintergrund des Schützen finden sich zahlreiche Details im Report der Kommission.



Das Abschlusspapier der Untersuchung legte die Kommission dem Gouverneur Rick Scott, dem künftigen Gouverneur Ron DeSantis und dem Parlament von Florida vor. Bei ihnen liegt die Entscheidung über die Umsetzung der Vorschläge.