In Österreich ist der bei Skitouristen beliebte Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm wegen Lawinengefahr von der Außenwelt abgeschnitten. Wie das Bundesland Salzburg mitteilte, wurde die Landstraße 111 ab Maishofen sicherheitshalber gesperrt. Dadurch waren am Abend allein in diesem österreichischen Bundesland elf Orte und damit mehr als 41.000 Menschen nicht erreichbar.

Darüber hinaus teilte das Land mit, dass die Tauernautobahn (A10) zwischen Flachau und Zederhaus wegen Schneeglätte gesperrt wurde. Da auch die parallel verlaufende Straße über Obertauern nicht befahrbar war, musste der Bereich großräumig umfahren werden. Ebenfalls gesperrt war der Katschbergtunnel in Fahrtrichtung Norden.

1/15 Wer genau hinsieht, erkennt noch, wo die Straße nach Carlsfeld verläuft. Die Gemeinde in Sachsen war durch den Schnee von der Außenwelt abgeschnitten, ist inzwischen aber wieder erreichbar. © Sebastian Willnow/dpa 2/15 Drei Tage brauchten die Techniker der Harzer Schmalspurbahnen, um diese historische Dampflok wieder flott zu kriegen. Sie hatte sich in einer Schneewehe festgefahren und musste nach und nach enteist werden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa 3/15 I walk the line: Im Glottertal schneidet ein Mann im schneebedeckten Weinberg die Reben. © Patrick Seeger/dpa 4/15 Wenn im Wetterbericht abstrakt von "ergiebigen Schneefällen" die Rede ist, heißt das für Erika Hoffmann in Ilmenau ganz konkret: Schon wieder raus, den Gehweg freischaufeln. © Michael Reichel/dpa 5/15 Um die Menschen in Buchenhöhe mit Lebensmitteln zu versorgen, braucht es derzeit schweres Gerät. Nur dieses Kettenfahrzeug der Bundeswehr schafft es noch, den ansonsten abgeschnittenen Ort in Berchtesgaden zu erreichen. © Bernd März/dpa 6/15 Auf diesem Bild haben wir eine Eisenbahnstrecke versteckt. Normalerweise fahren hier Züge nach Mittenwald in Bayern, aktuell liegt dazu aber zu viel Schnee. © Philipp Guelland/Getty Images 7/15 Dieser Scheibenwischer wird sich so bald nicht bewegen – genauso wenig wie der Triebwagen der Regionalbahn Augsburg-Schongau, zu dem er gehört. Bedeckt von einer dicken Schicht aus Schnee und Eis steht er im Bahnhof, bis wieder wärmere Zeiten kommen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa 8/15 Momentaufnahme: In der Nähe von Altenberg im Erzgebirge wird ein Baum gefällt, damit er nicht unkontrolliert auf die Straße stürzt. © Oliver Barth/Reuters 9/15 Der Hirte Franco Vitali ist jeden Winter mit seiner Schafherde in der Schweiz unterwegs. Während dieser Zeit schläft er in einem umgebauten Viehwagen. © Gian Ehrenzeller/Keystone/dpa 10/15 Von November bis März zieht der Hirte mit seinen 800 Schafen jedes Jahr von Weide zu Weide. So macht er es seit 27 Jahren, ungeachtet des Schneefalls. © Gian Ehrenzeller/Keystone/dpa 11/15 Umrahmt von Bergen, so friedlich und still: Über Kufstein kreist in diesen Tagen ein Militärhubschrauber, um die Situation nach dem schweren Schneefall zu überwachen. © Joe Klamar/AFP/Getty Images 12/15 Diese Soldaten im österreichischen Ort Rosenau hatten großes Glück: Kaum hatten sie das Dach dieser Fabrikhalle verlassen, stürzte es ein. © Werner Kerschbau/Fotokerschi.At/APA/dpa 13/15 Lawinengefahr mitten im Ort: In Vordernberg in Österreich ist diese Straße bis auf Weiteres gesperrt. © Erwin Scheriau/AFP/Getty Images 14/15 An dieser Bushaltestelle in Obertauern kann man zwar lesen, wann der Bus kommen soll. Warten wird man auf ihn wohl vergeblich. © Leonhard Foeger/Reuters 15/15 In Sankt Anton am Arlberg sollten eigentlich Skifahrerinnen um Weltcup-Punkte kämpfen. Wegen der schweren Schneefälle musste der Wettbewerb aber abgesagt werden. Dafür sind auf dem Bürgersteig nun gelegentlich Amateur-Skifahrer aus dem Ort unterwegs. © Joe Klamar/AFP/Getty Images

Nach Angaben des Skiportals skiresort.de sind aufgrund der Wetterverhältnisse und der zum Teil sehr hohen Lawinengefahr fast die Hälfte der Skipisten in Österreich geschlossen. Komplett still standen die Lifte am Montag in kleinen Skigebieten wie der Planneralm, dem Gebiet am Hochkar sowie der Region Loser-Altaussee. In den großen Skigebieten waren ebenfalls viele Pistenabschnitte nicht befahrbar. So waren in der Skiregion Arlberg zeitweise nur 49 von 306 Pistenkilometer geöffnet, in der Skiregion Sölden waren gerade einmal 15 von 140 Kilometern befahrbar. Im abgeschnittenen Saalbach-Hinterglemm waren 40 von 69 Liften in Betrieb; 62 von 114 Kilometern Piste konnten benutzt werden.

In der Nähe von Salzburg wurde zudem ein Mann von einer Dachlawine verschüttet und tödlich verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden der 47-Jährige und drei weitere Männer beim Abschaufeln eines Hausdachs in der Nähe von Salzburg von den Schneemassen mitgerissen. Sie stürzten etwa sechs Meter in die Tiefe.

Hotel wird von Lawine getroffen

Auch am Alpenrand in Deutschland sorgt der starke Schneefall weiter für Probleme. So wurde ein Hotel in Balderschwang im Allgäu von einer Lawine getroffen. Fenster wurden eingedrückt und Schneemassen gelangten ins Innere des Gebäudes. Verletzt wurde niemand – der von der Lawine getroffene Wellness-Bereich des Hotels war bereits am Sonntagabend aus Sicherheitsgründen geschlossen worden.

Im Berchtesgadener Land machte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ein Bild der Lage. Dabei kündigte er an, dass 230 Einsatzkräfte der Bundespolizei die Helferinnen und Helfer in den tief verschneiten Gebieten unterstützen werden. "Das ist ein Signal, dass man in einer solchen Situation einfach zusammensteht", sagte der für die Bundespolizei zuständige Minister. Im Berchtesgadener Land hatte eine Lawine am späten Sonntagabend Teile der Bundesstraße 305 verschüttet. Verletzt wurde niemand.

Noch immer gilt in fünf bayerischen Landkreisen der Katastrophenfall. In etlichen Schulen fällt auch in dieser Woche der Unterricht aus, weil die Schulwege als zu unsicher gelten. Außerdem bleibt der Zugverkehr in dieser Woche auf einigen Strecken im Süden Bayerns eingeschränkt. In Ruhpolding in den Chiemgauer Alpen wurde die für diesen Dienstag geplante Eröffnungsfeier beim Biathlon-Weltcup abgesagt. "Wir hoffen alle, dass sich die Gefahrensituationen möglichst schnell bereinigen lassen (...) und dass es trotzdem möglich ist, dass wir ab Mittwoch Gastgeber für Sportler und Besucher in der Chiemgau-Arena sein können", sagte Ruhpoldings Bürgermeister Claus Pichler.

Entspannung ab Mittwoch

Inzwischen ist ein Ende des Dauerschneefalls in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete, dass die Niederschläge an diesem Dienstag allmählich abklingen, womit auch die Unwettersituation an den Alpen ende. Laut dem Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), sei Prognosen zufolge von Mittwoch an eine deutliche Entspannung möglich. Mancherorts verursachen Tauwetter und Regen nun Hochwasser. In Bayern gab es vor allem in Franken erhöhte Pegelstände, aber auch in Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schwollen die Flüsse an und traten stellenweise über die Ufer.