In einer Bäckerei im Zentrum von Paris ist es am Samstagmorgen zu einer heftigen Explosion gekommen. Mehrere Menschen seien verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe ein Feuer, die Explosion in der Rue de Trévise sei stark gewesen. Rund 100 Polizisten und knapp 200 Feuerwehrleute waren laut Innenminister Christophe Castaner im Einsatz. Die Lage sei aber unter Kontrolle.

Die Polizei geht davon aus, dass die Explosion durch ein Gasleck verursacht wurde. Zum Zeitpunkt des Unglücks war die Feuerwehr bereits wegen des Austretens von Gas vor Ort. Fensterscheiben in der Umgebung barsten. Auf Bildern, welche auf Twitter kursierten, waren Trümmerteile auf der Straße zu sehen, der untere Teil eines Gebäudes in der Rue de Trévise im 9. Arrondissement von Paris war verwüstet. Fernsehbilder zeigten einen großangelegten Feuerwehreinsatz, Rauch drang aus dem Gebäude.



Die Explosion ereignete sich rund einen Kilometer Luftlinie von der Pariser Oper entfernt. Premierminister Édouard Philippe, Innenminister Christophe Castaner und der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz begaben sich zum Unglücksort.



Die Behörden in Paris sind wegen angekündigter Demonstrationen der Gelbwesten in Alarmbereitschaft. Rund 5.000 Sicherheitskräfte sind in der Hauptstadt im Einsatz, um die Proteste abzusichern. Bei den Demonstrationen war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen gekommen. Besonders Paris war betroffen.