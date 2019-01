Nach der Prügelattacke im bayerischen Amberg prüft die Polizei Berichte über eine rechte Bürgerwehr. Ein Polizeisprecher sagte ZEIT ONLINE, dass es "vollumfängliche Ermittlungen" gebe. In diesem Rahmen wollen die Ermittler feststellen, ob es eine Bürgerwehr gegeben hat oder gibt, und "alle rechtlichen Möglichkeiten" gegen sie ausschöpfen.



Denkbar seien etwa polizeiliche Kontrollen und Gefährderansprachen. Dies sind persönliche Gespräche mit potenziellen Gefährdern, die signalisieren sollen, dass die Polizei Interesse an der angesprochenen Person hat, dass sie die Gefährdungslage registriert und diese ernst nimmt. "Rechtsfreie Räume oder Schutzzonen, die die Bevölkerung verängstigen, lehnt die Polizei strikt ab", sagte der Polizeisprecher. Konkrete Hinweise auf Patrouillen, Demonstrationen oder dergleichen habe er aber nicht. Protestaktionen seien bislang nicht angemeldet oder bekannt.



Am 29. Dezember 2018 hatte eine Gruppe betrunkener Jugendlicher im Alter von 17 bis 19 Jahren offenbar wahllos auf Menschen in der Nähe des Amberger Bahnhofs eingeschlagen und sie getreten. Zwölf Menschen wurden durch die Angriffe verletzt, die meisten davon leicht. Laut Polizeisprecher bewegten sich die Verletzungen im Bereich von Gehirnerschütterungen und Prellungen. Eine Person wurde stationär behandelt. Gegen vier Menschen wurde Haftbefehl erlassen.



Als bekannt wurde, dass es sich bei den vier Jugendlichen um Asylbewerber handelt, soll sich eine rechte Bürgerwehr formiert haben. Der Amberger Bürgermeister Michael Cerny (CSU) sagte der Mittelbayerischen Zeitung, es seien patrouillierende Gruppen im Stadtgebiet beobachtet worden. Der Nachrichtenagentur dpa zufolge berichtete Cerny weiterhin von einer E-Mail, die damit drohe, Späher nach Amberg zu schicken. Zum Absender äußerte er sich nicht. Die Mail habe er an die Polizei weitergeleitet.

Bürgerwehren bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Das Gewaltmonopol liegt in Deutschland beim Staat beziehungsweise bei der Polizei. Entsprechend hat eine Bürgerwehr keine Legitimation für Gewaltanwendungen. Selbstjustiz ist verboten, ebenso polizeiähnliche Uniformen. Viele Bürgerwehren behaupten aber von sich, friedlich zu sein und sich nur selbst verteidigen zu wollen. Kritikerinnen sehen in Bürgerwehren einen Angriff auf das staatliche Gewaltmonopol und ein Sicherheitsrisiko.