Rund anderthalb Monate nach ihrem Austritt aus der SPD ist die Gewerkschafterin Susanne Neumann gestorben. Das teilte der Bezirksverband Emscher-Lippe-Aa der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ZEIT ONLINE mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Demnach starb Neumann am Sonntagabend im Alter von 59 Jahren nach einer Erkrankung.

Neumann war in dem Verband bis zuletzt ehrenamtlich tätig, zwischen 2009 bis 2017 als Bezirksvorsitzende, im Anschluss daran als Stellvertreterin ihres Nachfolgers Georg Nießing. Dieser würdigte sie mit den Worten: "Susanne war direkt, aber man konnte sehr gut mit ihr arbeiten."

Als "eine engagierte Streiterin für soziale Gerechtigkeit" bezeichnete sie Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), die nicht nur für ihren Auftritt mit dem damaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel "unvergessen" bleibe.



Susi Neumann ist gestorben. Mit ihrer mutigen und direkten Ansprache hat sie vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen. Wir trauern um eine engagierte Streiterin für soziale Gerechtigkeit. Unvergessen bleibt nicht nur ihr Auftritt mit Sigmar Gabriel: https://t.co/UpeofAOios — Heiko Maas (@HeikoMaas) 15. Januar 2019

Damit spielte Maas auf eine SPD-Veranstaltung im Mai 2016 an, auf der die frühere Reinigungskraft – kurz nach ihrem Eintritt in die SPD – bundesweit für Aufsehen sorgte. Dabei prangerte sie schlagkräftig Altersarmut und ein Versagen des Sozialstaats an und warnte die SPD vor einer Fortsetzung der großen Koalition. Im Gespräch mit Gabriel beschwerte sich Neumann darüber, dass die SPD nichts gegen befristete Arbeitsverträge in der Wirtschaft tue. Sorry, entgegnete Gabriel, war mit der Union nicht zu machen. "Warum bleibt ihr dann bei den Schwatten?", fragte Neumann mit Verweis auf die Parteifarbe der CDU.



Anfang Dezember trat Neumann dann aus der SPD aus. Sie kündigte laut der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung an, sich in der neuen politischen Bewegung von Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht beteiligen zu wollen.

Der parteilose Bundestagsabgeordnete und frühere SPD-Politiker Marco Bülow – auch er war zuletzt aus der Partei ausgetreten – würdigte Neumann bei Twitter. "Ich bin sehr dankbar dafür, diese engagierte Frau kennengelernt zu haben, mit ihr für eine soziale Politik zu streiten", schrieb er. "Sie macht mir Mut und mahnte mich, klar und authentisch zu bleiben."