Von November 2017 bis Januar 2018 retteten die Crews der “Sea-Watch 3” etwa 1.500 Menschen ohne größere Reibereien. Die Probleme kamen erst, als der italienische Verkehrsminister auf Twitter den Flaggenstatus von zivilen Rettungsschiffen anzweifelte. Im Juni lief die “Sea-Watch 3” zum routinemäßigen Werftaufenthalt in den Hafen von Valletta in Malta, ein. Dort angekommen blockierten die maltesischen Behörden monatelang eine erneute Ausfahrt. Sie bezweifelten die Flagge der “Sea-Watch 3”. Die Vorwürfe erwiesen sich als haltlos, Malta ließ das Schiff wieder frei. Im November startete es eine neue Rettungsmission in der Such- und Rettungszone vor Libyen. Am 22. Dezember rettete die Crew 32 Menschen und wartet seither darauf, an einem sicheren Hafen einfahren zu dürfen. Italien, Malta, Spanien, die Niederlande und Deutschland haben die Einfahrt verweigert. Verfolgen Sie hier die aktuelle Position der Sea Watch 3.