Dafür gibt es bislang keine Belege. Fest steht, dass Bilel B. zwei Wochen nach dem Anschlag am Breitscheidplatz am 3. Januar 2017 in Berlin festgenommen wurde. Das Bundeskriminalamt (BKA) sollte ermitteln, ob er an der Tat beteiligt gewesen war. Am 1. Februar 2017 wurde er in sein Heimatland Tunesien abgeschoben. Erst Monate später, im Oktober, wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt mit dem Ergebnis, dass ihm eine Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden konnte. Keiner der drei Untersuchungsausschüsse zum Attentat konnte B. vor seiner Abschiebung befragen. B.s frühe Abschiebung steht deshalb seit Langem in der Kritik.

Der Focus hatte am 22. Februar 2019 berichtet, die "Regierung" habe B. abgeschoben, um dessen Verwicklung in das Attentat zu "vertuschen" und ihn vor Strafverfolgung in Deutschland zu schützen. Er sei "offensichtlich" ein Agent des marokkanischen Geheimdienstes. Das sollen "geheime Ermittlungsdokumente" belegen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte am Donnerstag, dass die erhobenen Vorwürfe eingehend geprüft wurden. Zum Zeitpunkt der Abschiebung habe keine Ansatzpunkte dafür gegeben, dass Bilel B. zur weiteren Aufklärung des Anschlags hätte beitragen können. Er sei vollziehbar ausreisepflichtig gewesen und die Behörden seien verpflichtet gewesen, diese Ausreisepflicht umzusetzen. Seehofer ging allerdings nicht darauf ein, dass das Asylverfahren von B. erst nach seiner Festnahme sehr schnell beendet wurde.