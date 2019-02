Das 89 Seiten lange Papier, das netzpolitik.org veröffentlichte hat, wurde von der Sprachforscherin Elisabeth Wehling erstellt, die am Berkeley International Framing Institute lehrte und forschte. Sie ist Autorin des 2018 bei Ullstein erschienenen Buchs Politisches Framing. Das Gutachten, so wie es nun vorliegt, beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk über sich selbst kommunizieren sollte. Angesichts eines zunehmenden Vertrauensverlustes geht es Wehling vor allem darum, wie die Werte, für welche die insgesamt neun Landesrundfunkanstalten stehen, besser bei den Zuschauerinnen und Hörern vermittelt werden können. Auch setzt sich das Papier intensiv mit der Frage auseinander, wie bei der in der Kritik stehenden Gebührenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Angebots durch eine gezielte positive Kommunikation mehr Akzeptanz erreicht werden kann.

Wehling kommt dem Papier zufolge zu dem Schluss, dass die ARD ihr Publikum heute vor allem als Konsumentinnen und Konsumenten anspricht. Das seien die Gebührenzahlenden aber nicht – vielmehr sei die ARD ein "von Bürgerinnen und Bürgern ermöglichtes Rundfunksystem", das demokratischen Werten wie Gleichwertigkeit, Freiheit und Vielfalt folge. Mit dem Konsumbegriff würden bestimmte Erwartungen geweckt, da sich die Menschen dadurch als Kunden fühlten. Es könne "schwerwiegende Folgen" für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, wenn diese Erwartungen dann nicht erfüllt würden. Daher empfiehlt das Gutachten, von einem "gemeinsamen, freien Rundfunksystem" zu sprechen, das vom "gemeinsamen ARD-Medienkapital" oder "Beitrags-Budget" der Bürgerinnen und Bürger "getragen" werde. Damit, so Wehling, verschiebe sich das Framing – und letztlich auch die Erwartungshaltung an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Papier empfiehlt auch, stärker moralisch zu kommunizieren, etwa da, wo es um die Abgrenzung vom privaten Rundfunk geht. So schlägt die Autorin vor, dass von "profitwirtschaftlichen Sendern", wahlweise aber auch "profitmaximierenden Sendern" oder "medienkapitalistischen Heuschrecken" die Rede sein könnte – Formulierungen, von denen sich Susanne Pfab nun explizit distanzierte.