31.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe in Berlin sind ohne Strom. Der Schaden wird voraussichtlich erst bis Mittwochnachmittag behoben. Es seien "komplizierte Tiefbau- und Reparaturarbeiten erforderlich", die voraussichtlich bis 15.00 Uhr mittags dauern würden, twitterte der Energiekonzern Vattenfall. Grund für den Blackout waren nach Angaben der Senatsverwaltung Bauarbeiten an einer Brücke. Ein Sprecher sagte, eine Bohrung habe eine wichtige Stromleitung zerstört.

Von dem Stromausfall sind seit etwa 14.00 Uhr am Dienstag Berlin-Köpenick und Teile von Berlin-Lichtenberg betroffen. In dem betroffenen Gebiet liegt auch ein Krankenhaus. Dort sicherte ein Notstromaggregat den Betrieb der Intensivstation und der Operationssäle. Medienberichten zufolge mussten geplante Operationen abgesagt worden. Zudem habe man die Feuerwehr informiert, dass der Standort bis zur Behebung des Schadens keine Notfälle aufnehmen könne.

Stromausfall #Köpenick: Fremdfirma beschädigt bei Horizontalbohrung im Bereich Salvador-Allende-Brücke die 110-kV-Kabel des Umspannwerks Landjägerstraße. Komplizierte Tiefbau- und Reparaturarbeiten erforderlich, die vorauss. bis 15:00 Uhr am 20.02.19 andauern werden. — Vattenfall Germany (@Vattenfall_De) February 19, 2019

Nach Angaben der Feuerwehr sind teilweise auch der Mobilfunk und das Festnetz von dem Stromausfall betroffen. Auch das Verkehrsnetz ist betroffen: Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte ebenfalls auf Twitter mit, dass zahlreiche Ampelanlagen außer Betrieb seien. Die betroffenen Straßen können unter stromnetz.de abgerufen werden. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) kam es zu Unterbrechungen mehrerer Straßenbahn-Linien.

Im Südosten Berlins bleiben die Schulen und Kindergärten in den betroffenen Ortsteilen am Mittwoch geschlossen. Das teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick am Dienstagabend auf seiner Website mit. Betroffen seien die Ortsteile Bohnsdorf, Grünau, Köpenick, Müggelheim und Schmöckwitz.