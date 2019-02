Am meisten Kindergeld wird in Luxemburg bezahlt: 265 Euro pro Monat erhalten Eltern hier für das erste Kind. Die Summe steigt, wie in den meisten EU-Ländern, mit der Anzahl der Kinder. In Frankreich bekommen Eltern erst ab dem zweiten Kind eine Familienleistung – 120 Euro zahlt der französische Staat. In Irland beträgt die Kindergeldhöhe 130 Euro pro Monat, in Österreich knapp 110 Euro. Am niedrigsten ist das Kindergeld mit 20 Euro in Bulgarien und mit 5,87 Euro in Griechenland. Einige EU-Länder zahlen keine solche Familienleistung. Dazu gehören etwa Kroatien, Tschechien oder Portugal.

In Deutschland gibt es aktuell für das erste und zweite Kind 194 Euro pro Monat, für das dritte Kind 200 Euro, für das vierte 225 Euro. Ab Juli wird das Kindergeld um jeweils zehn Euro steigen. Außerdem wird es sehr lange gewährt: Eltern erhalten die Zahlung in der Regel bis zum 18. Lebensjahr. Sind die Kinder arbeitslos, wird das Kindergeld bis zum 21. Lebensjahr bezahlt. Und befindet sich der Nachwuchs noch in der Ausbildung oder einem Studium, verlängert sich der Anspruch bis zum 25. Lebensjahr.