Der Strafverteidiger des früheren mexikanischen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán hat auf Freispruch für seinen Mandanten plädiert. Während seines vierstündigen Schlussplädoyers stellte der prominente Anwalt Jeffrey Lichtman zudem die Glaubwürdigkeit mehrerer Zeugen in Frage. 14 frühere Mitarbeiter Guzmáns, die bei dem Prozess in New York ausgesagt hatten, bezeichnete er als chronische Lügner. Die Geschworenen dürften ihren "Müll"-Aussagen keinen Glauben schenken. Der ganze Prozess sei eine "Farce".

Guzmáns Anwalt kritisierte insbesondere die früheren Drogenhändler Jorge und Alex Cifuentes, die im Prozess gegen Guzmán ausgesagt hatten. Sie hatten lange Kokain an Guzmán geliefert, bevor sie mit der US-Justiz kooperierten. "Würden sie den Cifuentes(-Brüdern) ein Auto abkaufen? Würden Sie sie als Babysitter einstellen? Natürlich nicht! Ihr Auto würde liegen bleiben, sobald Sie den Parkplatz verlassen haben, und Ihr Kind würde für ein Kilo Kokain verkauft. (...) Aber Sie vertrauen auf diese Männer, um Herrn Guzmán zu verurteilen?", sagte Lichtman an die Jury gewandt.

Zugleich versuchte der Anwalt, die frühere Rolle seines Mandanten zu relativieren. Nicht Guzmán sei der wahre Anführer des Sinaloa-Kartells gewesen, sondern der flüchtige Drogenboss Ismael "El Mayo" Zambada.



Anklage fordert Verurteilung El Chapos in allen Anklagepunkten

Die Anklage hatte in ihrem Schlussplädoyer am vergangenen Mittwoch einen Schuldspruch gefordert. Gegen Guzmán liege eine "Flut von Beweisen" vor, hatte Staatsanwältin Andrea Goldbarg gesagt. Während ihres mehr als sechsstündigen Plädoyers hatte sie die Geschworenen dazu aufgerufen, den früheren Drogenboss für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Guzmán müsse in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen werden.



Der von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitete Prozess gegen den 61-Jährigen hatte Anfang November begonnen. Die US-Justiz wirft dem wegen seiner Körpergröße von etwas mehr als 1,60 Metern El Chapo (Der Kurze) genannten Guzmán unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche und das Führen einer kriminellen Organisation – das mexikanische Drogenkartell Sinaloa – vor. Laut Anklage soll das Kartell unter seiner Führung zwischen 1989 und 2014 fast 155 Tonnen Kokain und große Mengen anderer Drogen in die USA geschmuggelt haben.



Mehreren Zeugenaussagen zufolge wurden die Drogenlieferungen von Guzmáns Kartells in die USA zudem mit dem Wissen zahlreicher mexikanischer Polizisten, Militärs und Regierungsmitarbeiter abgewickelt. Dafür sollen teilweise hohe Bestechungsgelder gezahlt worden sein – bis hin an die mexikanische Staatsspitze. So soll der frühere mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto vom Sinaloa-Kartell etwa hundert Millionen Dollar erhalten haben. Der frühere Büroleiter Peña Nietos wies die Anschuldigung zurück.

Guzmán soll außerdem für bis zu 3.000 Morde verantwortlich sein. Auch beim Mord an einem der bekanntesten mexikanischen Journalisten wird ein Zusammenhang vermutet: Javier Valdez hatte zum Drogenkrieg in Mexiko recherchiert und war im Mai 2017 im Alter von 50 Jahren erschossen worden. Dámaso López Núñez, ein früherer hochrangiger Mitarbeiter Guzmáns, hatte im Prozess ausgesagt, dass Valdez von den Söhnen Guzmáns getötet worden sei – weil er trotz der Drohungen des Kartells ein brisantes Interview veröffentlichen wollte.

Während des Prozesses hatten zwölf Geschworene die Aussagen von 56 Zeugen verfolgt, darunter die Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern Guzmáns. Zudem wurden in dem Prozess Hunderte Dokumente gesichtet und Dutzende abgehörte Telefonate gehört. Am kommenden Montag sollen die Geschworenen ihre Beratungen aufnehmen. Im Falle einer Verurteilung droht Guzmán eine lebenslange Haftstrafe. Die Todesstrafe ist gemäß einer Einigung zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen.