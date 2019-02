In dem Verfahren um Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs hat der R&B-Sänger R. Kelly vor einem Gericht in Chicago auf nicht schuldig plädiert. Dem Sänger wird sexueller Missbrauch in zehn Anklagepunkten vorgeworfen. Die Anschuldigungen stehen im Zusammenhang mit vier mutmaßlichen Opfern, von denen drei zum vermutlichen Tatzeitpunkt minderjährig waren. Kelly hat die Anschuldigungen über seinen Anwalt Steve Greenberg bestritten. Er selbst schwieg während der Gerichtsanhörung.

Nach dem Gerichtstermin sagte Greenberg, dass Kelly niemanden zum Sex gezwungen hat. "Er ist ein Rockstar. Er muss keinen nicht einvernehmlichen Sex haben", sagte Greenberg.

Anwalt Michael Avenatti, der nach eigenen Angaben zwei von Kellys mutmaßlichen Opfern vertritt, sagte hingegen, er habe der Staatsanwaltschaft ein weiteres Video von einem mutmaßlichen Missbrauch einer Minderjährigen durch R. Kelly übergeben. Außerdem habe er von einem dritten Video gehört.

Kelly wird des schweren sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen beschuldigt. Betroffen sind vier Frauen, von denen drei zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährig waren. Am Freitag hatte sich Kelly selbst der Polizei gestellt, seitdem sitzt er in Haft. Erst am Samstag hatte die Staatsanwaltschaft die Aussage einer Anklägerin veröffentlicht, in der diese sagt, sie habe im Alter von 16 Jahren mehrfach mit Kelly geschlafen. Demnach gab sie auch zu Protokoll, dass der Musiker sie mutmaßlich schlug, würgte und auf sie spuckte.

Kelly musste Wochenende im Gefängnis verbringen

Der Musiker hatte das Wochenende im Gefängnis verbracht, da er die Kaution von 100.000 Dollar nicht zahlen konnte. Unter anderem wegen "Missmanagement" und "schlechter Verträge" sei Kelly nicht so reich, wie sein Ruhm es vermuten lasse, sagte Anwalt Greenberg. Bei der Anhörung trug Kelly einen orangen Gefängnisoverall. Nach der Zahlung der Kaution soll Kelly laut seinem Anwalt noch an diesem Montag oder am Dienstag auf freien Fuß kommen. Zu den Bedingungen einer etwaigen Freilassung gehört, dass der Musiker keinen Kontakt zu Frauen unter 18 Jahren hat. Der nächste Gerichtstermin wurde auf den 22. März festgelegt.

Laut Staatsanwaltschaft geht es in dem Verfahren um Fälle aus den Jahren 1998 bis 2010. Staatsanwältin Kimberly Foxx berichtete unter anderem von einem rund 40-minütigen Video, das den Star beim wiederholten Sex mit seinem jüngsten Opfer zeige. In dem Video sage das Mädchen "immer wieder", dass es 14 Jahre alt sei. Ein weiteres Mädchen lernte der Sänger laut Staatsanwaltschaft auf dessen 16. Geburtstag kennen; eine dritte Minderjährige traf er zum ersten Mal 2008 während seines Gerichtsprozesses wegen Pädophilie, als sie ihn um ein Autogramm bat. Im vierten Fall handelt es sich um eine 24-jährige Friseurin, die von Kelly missbraucht worden sein soll.

Kelly wird seit Jahrzehnten Missbrauch von minderjährigen Frauen vorgeworfen. 2002 wurde Anklage gegen ihn wegen Kinderpornographie erhoben, doch wurde er sechs Jahre später freigesprochen. Allen Vorwürfen zum Trotz blieb der Sänger erfolgreich. Doch nach einer Fernsehdokumentation im vergangenen Monat wendete sich das Blatt. In der sechsstündigen Serie des US-Senders Lifetime beschuldigten mehrere Frauen den Sänger, Sex mit Mädchen unter 16 Jahren gehabt zu haben. Andere Zeugen versicherten, er habe Frauen wie Sexsklavinnen gehalten. Als Konsequenz kündigte das Plattenlabel RCA die Zusammenarbeit mit Kelly auf. Unter dem Hashtag #MuteRKelly ruft eine Bewegung derzeit zum Boykott seiner Musik auf.