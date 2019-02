Die Ankündigung vom Umzug des Deutschen Bratwurstmuseums von Holzhausen in das thüringische Mühlhausen hat Kritik ausgelöst. Grund ist, dass sich der neue Standort nach Aussagen einer Stadtsprecherin "in Teilen" auf dem Gelände eines früheren Außenlagers des KZ Buchenwald befindet. Mit Blick auf die Pläne des Vereins spricht Rikola-Gunnar Lüttgenau von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora daher von "mangelnder Sensibilität" und mangelndem Geschichtsbewusstsein".

Das Außenlager des KZ wurde laut Lüttgenau im September 1944 für bis zu 700 polnische und ungarische Jüdinnen geschaffen, die im nahen Rüstungsbetrieb arbeiteten. Die Frauen wurden demnach aus Auschwitz nach Mühlhausen transportiert. Ihnen sei damit gedroht worden, nach Auschwitz zurückgeschickt zu werden, sollten sie nicht mehr arbeitsfähig sein. Im Februar 1945 sei das Lager aufgelöst und die Insassen auf Todesmärsche geschickt worden.

Die "Historie des Geländes" sei bekannt, sagte Anke Pfannstiel, Sprecherin der Stadt Mühlhausen. Sie erläuterte, dass sich der Rüstungsbetrieb, in dem die Zwangsarbeiter arbeiteten, etwa zweieinhalb Kilometer entfernt von dem nun ausgesuchten Standort für das Museum befinde. Dort erinnerten auch Stelen und Gedenktafeln an die Geschichte des Ortes.

Oberbürgermeister in Gesprächen mit jüdischer Gemeinschaft

Der Oberbürgermeister der Stadt, Johannes Bruns (SPD), führt nach Aussagen von Pfannstiel derzeit Gespräche mit der jüdischen Gemeinschaft und der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald. Es solle gemeinsam überlegt werden, wie mit dem Thema sensibel umgegangen werden kann.

Lüttgenau zufolge ist die Nachnutzung eines solchen Geländes per se nicht auszuschließen. "Es kommt aber darauf an, wie das gemacht wird", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. In Mühlhausen habe es im Vorfeld offensichtlich keine Auseinandersetzung mit der Historie gegeben.

Der Verein Freunde der Thüringer Bratwurst hatte am Mittwoch den Umzug des Bratwurstmuseums verkündet. Dort gebe es "ideale Standortbedingungen" und mehr Platz, hieß es in einer Mitteilung. Zu dem Museum gehören auch gastronomische Einrichtungen und "Erlebnisstandorte" wie ein Bratwursttheater. Geplant sind demnach am neuen Standort unter anderem auch eine Schauverwurstung und Übernachtungsmöglichkeiten. Ein Investor will in den kommenden Jahren einen siebenstelligen Betrag in das Projekt in Mühlhausen stecken.