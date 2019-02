Vor dem Oberlandesgericht Dresden ist der Prozess gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Organisation "Oldschool Society" eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Männern im Altern von 30 und 43 Jahren die Bildung einer terroristischen Vereinigung vor.



Die Angeklagten, die aus Chemnitz und aus Anklam in Mecklenburg-Vorpommern stammen, sollen die Neonazigruppierung, die als Terrororganisation gilt, mitgegründet und geführt haben. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, 2015 einen Sprengstoffanschlag auf eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Borna in Sachsen geplant zu haben. Die Bundesanwaltschaft legt ihnen daher auch die Vorbereitung eines Explosionsverbrechens zur Last.

Zum Prozessauftakt wurde die Anklage verlesen, die Angeklagten schwiegen zunächst zu den Vorwürfen. Einer der Beschuldigten will nach Angaben einer Gerichtssprecherin möglicherweise in der kommenden Woche eine Aussage machen.

Bevor es zu einem Anschlag hätte kommen können, flog die Gruppe allerdings auf. Bei Durchsuchungen waren bei den zwei Angeklagten nicht erlaubte Waffen – ein Schlagring und ein Butterflymesser – sichergestellt worden. Andere Mitglieder der Gruppe hatten demnach pyrotechnische Sprengkörper erworben.

"Es sollte ein Klima der Angst erzeugt werden"

Der Bundesanwaltschaft zufolge traten die beiden Männer im Jahr 2014 einer Chatgruppe mit dem Namen "Oldschool Society" bei. Die Gruppierung habe auch in sozialen Netzwerken Mitglieder angeworben. Die Beteiligten hätten sich daraufhin strukturiert und radikalisiert. Nach Angaben der Anklage war es spätestens ab Januar 2015 das erklärte Ziel der Gruppe, "ihre rechtsextremistische Ideologie durch terroristische Anschläge, insbesondere in Form von Brand- und Nagelbomben, umzusetzen".

Laut Anklage hatte sich die Gruppierung eine strenge Hierarchie mit einer obersten Führung namens Geheimrat gegeben. Neben einem Präsidenten und Vizepräsidenten gab es demnach unter anderem einen Schriftführer. Der Beschuldigte aus Chemnitz soll als "Vollstrecker" für Sanktionen und das Eintreiben ausstehender Mitgliedsbeiträge zuständig gewesen sein, der Mann aus Anklam als "Vertrauensperson" für Streitschlichtung innerhalb der Gruppe.

Das Ziel der Gruppe habe aus Mord und Totschlag bestanden. Die beiden Männer aus dem Dresdner Verfahren hätten vehement den Einsatz von Gewalt und sogar ihren Austritt aus der OSS erwogen, sollten keine "Aktionen" folgen. "Es sollte ein Klima der Angst und Repression erzeugt werden. Politisch Andersdenkende und Menschen muslimischen Glaubens sollten eingeschüchtert und in Deutschland lebende Asylbewerber letztlich zur Ausreise veranlasst werden"", steht in der Anklageschrift.

Medienvertreter und Zuschauer mussten zum Prozessauftakt durch eine Sicherheitsschleuse in den Saal. Die beiden Angeklagten kamen als freie Männer. Sie saßen in dieser Strafsache bisher nicht in Untersuchungshaft.



Vier Mitglieder der Terrororganisation verurteilte das Oberlandesgericht München bereits 2017 zu mehrjährigen Haftstrafen. Der Prozess in Dresden soll bis Ende März dauern.