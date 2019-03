Das von einem der mutmaßlichen Täter veröffentlichte Video enthält mehrere Bezüge, die darauf hindeuten, dass es sich bei ihm um einen Rassisten und Neonazi handelt. So hat er auf der Waffe, mit der er auf die Opfer feuert, mehrfach mit weißer Farbe die Zahl 14 geschrieben. Die Zahl ist Bezug auf die sogenannten 14 Wörter: "We must secure the existence of our people and a future for white children." Diese Forderung, die "weiße Rasse" zu schützen, ist weltweit in der Neonaziszene verbreitet.

Im Video sieht man auch die taktische Weste, die von Augenzeugen beschrieben wurde. Sie wird von Soldaten und Polizisten getragen, um Munition und Funkgeräte zu transportieren. Vorn auf der Weste ist die sogenannte schwarze Sonne angebracht, ein unter Neonazis verbreitetes Symbol.

Wie mehrere französische Medien berichten war der mutmaßliche Attentärer von Christchurch im Jahr 2017 in Frankreich zu Besuch. Dort habe er sich über eine angebliche "feindliche Übernahme" Europas durch muslimische Migranten und Geflüchtete informiert und sich von den auch in Frankreich weit verbreiteten Verschwörungstheorien radikalisieren lassen. Er sei durch das Land gereist und habe dabei "überall die Invasion Frankreichs durch Nicht-Weiße" beobachtet, heißt es in mehreren übereinstimmenden Berichten. In seinem vor dem Attentat veröffentlichten "Manifest" schreibt der Terrorist dementsprechend vom "verschwinden europäischer Völker und deren Austausch durch Muslime". In französischen Medienartikeln wird darüberhinaus berichtet, dass der mutmaßliche Attentäter nach der Wahlniederlage der rechtsextremen Kandidatin Marin Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2017 "enttäuscht" gewesen sei. Er habe in der Politikerin des Front National eine Möglichkeit gesehen, die angebliche Islamisierung des Abendlandes zu stoppen. Der Sieg von Emmanuel Macron soll Tarrant als Schlüsselmoment in seiner Planung für das Attentat in Christchurch bezeichnet haben.