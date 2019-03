Die sächsische Justiz hat vier Justizbedienstete suspendiert. Den bisher im Dresdner Gefängnis tätigen Mitarbeitern wird vorgeworfen, gegen ausländische Häftlinge in "ungerechtfertigter Weise handgreiflich" worden zu sein. Gegen sie werde staatsanwaltschaftlich und disziplinarrechtlich ermittelt, heißt es in einer Mittelung.



Der Anfangsverdacht gegen diese vier Mitarbeiter ergab sich demnach bei Ermittlungen zu einem weitergegebenen Haftbefehl im Fall der Chemnitzer Messerattacke. Das Dokument war im August 2018 nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Chemnitzers verbreitet worden. Die sächsische Justiz hatte damals zwei Mitarbeiter suspendiert. Einer der beiden hatte zugegeben, den Haftbefehl fotografiert und weitergereicht zu haben. Bilder davon kursierten im Internet, unter anderem auf Seiten eines AfD-Kreisverbandes und der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz.

Der Prozess zu der Messerattacke hat vor knapp einer Woche vor dem Landgericht Chemnitz begonnen. Verhandelt wird in Dresden, in jenem Hochsicherheitsgebäude, in der auch schon die terroristische Gruppe Freital verurteilt wurde. Angeklagt ist ein Syrer unter anderem wegen Totschlags. Er soll gemeinsam mit einem flüchtigen Iraker am 26. August 2018 am Rande des Stadtfestes den Deutschen erstochen und einen weiteren Mann durch Messerstiche schwer verletzt haben. Der Angeklagte bestreitet die Tat.



Nach der Gewalttat war es in Chemnitz zu fremdenfeindlichen Übergriffen und rechten Demonstrationen mit zahlreichen Straftaten gekommen. In die Kritik geriet die AfD, weil Spitzenvertreter der Partei einen Gedenkumzug anführten, in dessen Verlauf sich auch Rechtsradikale einreihten, ohne dass die Partei sich sofort davon distanzierte.