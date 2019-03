Chinesische Fluggesellschaft dürfen vorerst nicht mit Flugzeugen vom Typ Boeing 737 Max 8 fliegen. Das ordnete die chinesische Luftfahrtbehörde als Sicherheitsmaßnahme an. Die Behörde verwies auf den Absturz eines Fliegers der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines am Sonntag in Äthiopien und auf ein Unglück mit einem Flugzeug desselben Typs im Oktober 2018 in Indonesien.

Nach Angaben der chinesischen Luftfahrtbehörde lassen sich "gewisse Ähnlichkeiten" erkennen: Bei beiden Abstürzen habe es sich um neu ausgelieferte Boeing 737 MAX 8 gehandelt, außerdem seien beide Maschinen in der Startphase verunglückt. China wolle die US-Luftfahrtbehörde und das Unternehmen Boeing kontaktieren. Sobald diese Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Flüge zu garantieren, werden der Flugbetrieb wieder aufgenommen.

Die Airline Ethiopian Airlines, die zu den größten Fluglinien Afrikas zählt, kündigte ebenfalls an, vorerst keine baugleichen Flugzeuge des Modells Boeing 737 MAX 8 zu starten. "Auch wenn wir die Unglücksursache nicht genau kennen, haben wir uns entschlossen, diese Maschinen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme am Boden zu belassen", teilte die Fluglinie mit.

In der Nähe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba war am Sonntag eine Boeing 737 Max 8 mit 157 Personen an Bord abgestürzt. Kurz nach Abflug hatte der Pilot nach Informationen der Fluggesellschaft einen Notruf abgesetzt und daraufhin die Freigabe zur Rückkehr erhalten. Der Funkkontakt sei jedoch sechs Minuten nach dem Start abgebrochen, wenig später stürzte die Maschine ab. Unter den Passagieren sollen sich fünf Deutsche befunden haben. Das Auswärtige Amt bemüht sich um eine Bestätigung dieser Zahl. Laut UN-Generalsekretär António Guterres sind unter den Toten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vereinten Nationen.



5.000 Boeing 737 Max 8 sind weltweit bestellt

Ethiopian Airlines hatte die neue Maschine nach eigenen Angaben erst im November 2018 erworben, im Februar war der Flieger zuletzt gewartet worden. Derzeit laufen Ermittlungen zur Ursache des Absturzes: Expertinnen und Experten von Boeing und der US-Verkehrssicherheitsbehörde werden zu diesem Zweck in Äthiopien erwartet. Es gilt, Opfer zu identifizieren und die Flugschreiber mit Aufzeichnungen der Flugdaten und der Cockpitgespräche in den Trümmern zu finden.



Im Oktober vergangenen Jahres war eine Boeing 737 Max 8 der Fluggesellschaft Lion Air vor der indonesischen Küste abgestürzt, ebenfalls kurz nach dem Start. Bei dem Unglück starben 189 Menschen. Den Ergebnissen eines vorläufigen Untersuchungsberichts der indonesischen Behörden zufolge hätte die Maschine der Lion Air wegen gravierender technischer Mängel gar nicht starten dürfen.

2017 war die erste Boeing 737 Max 8 auf einem kommerziellen Flug gestartet. Die Boeing 737 ist das meistverkaufte Flugzeug der Geschichte, die Max ist die neueste Version. Der Konzern soll rund 350 dieser Flugzeuge verkauft haben, mehr als 5.000 weitere seien bestellt.