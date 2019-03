Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist für einen Schulstreik nach Deutschland gekommen. Sie sei begeistert darüber, wie viele deutsche Schülerinnen und Schüler sich der Bewegung für den Klimaschutz angeschlossen hätte, sagte die 16-Jährige vor der Demonstration. "Was in Deutschland passiert ist, stimmt mich unglaublich hoffnungsvoll."

Mit ihren Protesten hätten die Schulstreikenden bereits Geschichte geschrieben, sagte Thunberg weiter. "Deshalb ist es eine große Ehre für mich, an ihrer Seite zu stehen." Aus ihrer Sicht sei Deutschland eines der wichtigsten Länder im Kampf gegen den Klimawandel. "Das, was Deutschland tut, hat enormen Einfluss auf die gesamte Welt", sagte sie. "Deshalb denke ich, ihr solltet das als eine großartige Gelegenheit betrachten."

Thunberg hat gerade Ferien und in den vergangenen Tagen bereits an Kundgebungen in Brüssel, Paris und Antwerpen teilgenommen. Am Freitag demonstrierte sie mit rund 3.000 Schülerinnen und Schülern in Hamburg. Der Demonstrationszug sollte vom Gänsemarkt bis zum Rathausmarkt führen. Dort wollte Thunberg eine kurze Rede halten.



Im August hat Thunberg allein vor dem Reichstag in Stockholm damit begonnen, für stärkere Klimaschutzbemühungen ihres Landes zu protestieren. Durch Auftritte auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice und beim Weltwirtschaftsforum in Davos wurde sie weltberühmt. Mittlerweile haben sich auf der ganzen Welt Kinder und Jugendliche angeschlossen, auch in Deutschland demonstrieren an jedem Freitag Tausende unter dem Motto #FridaysForFuture.