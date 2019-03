Zyklon Idai ist über Südostafrika hinweggezogen und hat schwere Verwüstungen hinterlassen. Der Hilfsorganisation Save the Children zufolge sind allein in Mosambik die Leben von 100.000 Menschen in Gefahr. Sie werden von schnell steigenden Überschwemmungen bedroht. In der Mitte des Landes sei infolge des Regensturmes ein Gebiet von 48 Kilometern Breite überspült worden. In manchen Regionen seien inmitten der Fluten keine Dächer und Bäume mehr zu sehen. Hunderte Menschen verloren in Mosambik, Malawi und Simbabwe ihr Leben. Hart getroffen sind vor allem abgelegene Gebiete und arme Stadtviertel. Es sind die schwersten Überschwemmungen in der Region seit 20 Jahren.