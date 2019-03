Bei einem Bombenanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Mehrere Menschen sind laut Rettungskräften durch die Wucht der Detonation verletzt worden. Die Explosion auf einer belebten Straße in der Innenstadt Mogadischus hat einem Sicherheitsvertreter der Regierung zufolge vermutlich ein mit Sprengstoff beladenes Auto ausgelöst.

Die Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich in einer online veröffentlichten Erklärung zu dem Angriff. In Mogadischu und anderen Orten im Süden und Zentrum von Somalia verübt die Miliz immer wieder Anschläge. Die mit dem Al-Kaida-Netzwerk verbündete Gruppierung kämpft in dem Land am Horn von Afrika gegen die Regierung.

Diese Explosion war bereits die vierte in dieser Woche. Am Samstag waren bei einem Angriff von Al-Shabaab-Kämpfern auf Regierungsgebäude in Mogadischu mindestens elf Menschen getötet worden, unter ihnen ein stellvertretender Minister.