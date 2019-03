Ein vor der westnorwegischen Küste in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffs mit 1373 Menschen an Bord wird evakuiert. Bislang seien 297 Menschen gerettet worden, meldete die Polizei am frühen Sonntagmorgen. 16 von ihnen seien verletzt, drei davon laut Berichten schwer.

Das Schiff "Viking Sky" hat ist in einem Sturm geraten und hat Antriebsprobleme. Es solle nun von zwei Schleppern geleitet werden und nähere sich der Stadt Molde, meldete der Rundfunksender NRK. Der südnorwegische Rettungsdienst twitterte, die Evakuierung erfolge voller Vorsicht. Laut Reederei Viking Ocean Cruise befanden sich 915 Passagiere und 458 Besatzungsmitglieder an Bord. Die Passagiere kommen aus 16 Staaten, viele von ihnen aus dem Vereinigten Königreich und den USA.



Auch die neun Besatzungsmitglieder eines im selben Küstengebiets ebenfalls in Seenot geratenen Frachters wurden laut Nachrichtenagentur NTB mittlerweile in Sicherheit gebracht. Der Frachter war auf dem Weg zur "Viking Sky", um zu helfen.Bei dem Frachtschiff "Hagland Captain" war ebenfalls der Motor ausgefallen.

Die Evakuierten kamen in ein Notaufnahmezentrum in der Stadt Brynhallen, rund 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Oslo. Die Verletzten wurden dann in drei Krankenhäuser gebracht.

Der Rundfunksender NRK zeigte Aufnahmen der "Viking Sky" in starkem Wellengang im gefährlichen Küstenabschnitt Hustadvika, in dem es zahlreiche kleine Inseln und Riffe gibt.



Es wird davon ausgegangen, dass einer der beiden Motoren des Schiffs ausgefallen ist. Während mehrere Hubschrauber und Schiffe zur Evakuierung eingesetzt wurden, wurde zugleich versucht, den Motor wieder in Gang zu bringen. Beteiligt waren verschiedene Behörden und Organisationen, darunter das Rote Kreuz.

Der Küstenabschnitt Hustadvika liegt bei Kristiansund an der zentralen Westküste Norwegens und gilt als gefährliches Seegebiet. Dort ist es in der Vergangenheit schon häufiger zu Schiffsunfällen gekommen. Die "Viking Sky" wurde 2017 getauft. Sie ist unter norwegischer Flagge unterwegs.