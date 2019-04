Nach einer Reihe von Explosionen und Schüssen sind Unbekannte offenbar in das Ministerium für Kommunikation in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingedrungen. Bei anschließenden Schusswechseln mit Sicherheitskräften seien mindestens zwei der Angreifer getötet worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Bisher bekannte sich niemand zu der Tat. Zudem war unklar, wie viele Angreifer beteiligt waren und ob es weitere Opfer gab.



Der Vorfall habe sich in der Nähe eines der größten Hotels der Stadt ereignet, teilte die Polizei mit. Das schwer bewachte Serena Hotel ist eines der wenigen, das noch von Ausländern genutzt wird, und steht in einem der wichtigsten Geschäftsviertel Kabuls.



Dem Angriff waren relativ ruhige Monate vorausgegangen. In dieser Zeit gab es mehrere Gespräche zwischen Vertretern der USA und der radikalislamischen Taliban. Die Beratungen sollen den Weg ebnen für formelle Friedensverhandlungen zwischen den Extremisten und der afghanischen Regierung und den mehr als 17 Jahre andauernden Krieg beenden.

Erst am Donnerstag war ein für dieses Wochenende in Doha geplantes innerafghanisches Treffen im Streit über die Zusammensetzung der afghanischen Verhandlungsdelegation abgesagt worden.

Die Taliban, die gegen die vom Westen unterstützte afghanische Regierung kämpfen, hatten zudem vor zwei Wochen, wie bereits in vergangenen Jahren, ihre Frühjahrsoffensive angekündigt. Landesweit kam es zu Gefechten mit der Armee. In der Hauptstadt Kabul dagegen gab es in den vergangenen Wochen keine größeren Angriffe auf zivile Ziele.