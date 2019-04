Die maltesische Regierung erlaubt den 62 Flüchtlingen an Bord des Rettungsschiffs Alan Kurdi der deutschen Organisation Sea-Eye, auf ihrem Territorium an Land zu gehen. Wie Regierungschef Joseph Muscat twitterte, dürften sie aber nicht dort bleiben, sondern würden gleich nach ihrer Ankunft nach Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg gebracht. Keiner von ihnen werde in Malta bleiben, betonte der Premier.



Auch die Alan Kurdi selbst darf nicht in einem Hafen auf Malta anlegen. Ein Diplomat sagte, die Migranten würden auf ein maltesisches Schiff umsteigen, das sie dann an Land bringe.

Das Rettungsschiff hatte die Menschen am 3. April vor der libyschen Küste aus einem Schlauchboot gerettet, bekam aber keine Genehmigung, in einen Hafen einzufahren. Italien und Malta pochten auf eine Verteilung der Menschen auf andere EU-Länder.

Am vergangenen Freitag erklärte sich die französische Regierung bereit, einige der Flüchtlinge aufzunehmen. Laut Innenminister Christophe Castaner hätten dem auch andere EU-Mitgliedsländer zugestimmt. Deutschland nimmt nach Angaben des Bundesinnenministeriums bis zu 22 Geflüchtete auf.

Zuvor hatte Sea-Eye auf die "alarmierende" Versorgungslage an Bord des Schiffes aufmerksam gemacht. Zwischenzeitlich waren zwei Frauen wegen ihres schlechten Gesundheitszustands nach Malta gebracht worden. Nach Angaben von Sea-Eye gab es am Freitag erneut einen medizinischen Notfall an Bord. Ein Crewmitglied habe "zunehmende Erschöpfungserscheinungen" gezeigt und sei wegen schwerer Kreislaufbeschwerden von der maltesischen Armee ebenfalls an Land gebracht worden.