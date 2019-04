Die Pariser Staatsanwaltschaft hat noch am Montagabend ein Ermittlungsverfahren wegen "fahrlässiger Sachbeschädigung durch Feuer" eingeleitet. Feuerwehr, Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten seither zusammen; bisher gehen sie von einem Unfall aus. Der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz sagte am Dienstagmittag: "Nichts deutet auf einen kriminellen Hintergrund hin." Ein Polizeimitglied sagte Le Monde, es dürfe schwer sein, die Ursache endgültig zu klären, da der Dachstuhl, in dem der Brandherd vermutet wird, vollständig abgebrannt ist.

Laut mehreren Medienberichten deutet einiges darauf hin, dass das Feuer mit Bauarbeiten im Dachgebälk zusammenhängen könnte. Rund um den Spitzturm wurde seit Juli ein riesiges Gerüst aufgebaut; die Kathedrale sollte umfangreich restauriert und saniert werden. Diese These ist bisher nicht bestätigt. Aber die Ermittler befragten noch in der Nacht Handwerker nach den Werkzeugen und Materialien, mit denen sie am Tag vor dem Brand gearbeitet hatten.

Nach Ansicht von Stephane Weibel, französischer Brandschutzexperte für historische Monumente, kann bereits ein winziger Fehler ein Feuer in so einem alten Gebäude auslösen. "Manchmal reicht ein Tropfen flüssigen Bleis, der auf die Holzbalken fällt und dort Hitze entfacht", sagte er ZEIT ONLINE. Bleiplatten werden in historischen Gebäuden häufig genutzt, um das Dach abzudichten. Auch Notre-Dame war mit Bleiplatten abgedeckt.

Andere Experten vermuteten in verschiedenen Radiosendungen, dass auch die Arbeit mit einem Bohrer den Brand entfacht haben könne, weil zurzeit offenbar eiserne Winkel an den Holzbalken befestigt worden seien. Le Parisien zitiert einen Ermittler, der Schweißarbeiten auf dem Dach als mögliche Ursache sieht. "Die Gutachter werden nun ähnlich wie Archäologen in der Historie des Feuers graben. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe", sagt Weibel.