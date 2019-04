Nach dem Busunglück auf der portuguisischen Urlaubsinsel Madeira sind erste Angehörige der Verunglückten laut dem Reiseveranstalter trendtours nach Madeira gereist, wo sie von den Fachkräften in Empfang genommen und unterstützt werden. Das Unternehmen habe ihnen diese Möglichkeit angeboten. Am Flughafen von Madeiras Hauptstadt Funchal wurde eine provisorische Leichenhalle eingerichtet. Die zuständige Nélio-Mendonça-Klinik hofft darauf, die sterblichen Überreste der Opfer ab Samstag an die Angehörigen übergeben zu können.

Die Bundesregierung bemüht sich unterdessen um die Rückholung der verletzten Deutschen. Ein Evakuierungsflugzeug der Bundeswehr sei in Bereitschaft gestellt worden und werde eingesetzt, "wenn es sinnvoll und möglich ist, Verletzte nach Deutschland zu transportieren", hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Auf Madeira werden laut Angaben des Krankenhauses weiterhin 16 Verletzte behandelt, unter ihnen 14 Deutsche. Laut dem stellvertretenden Klinikleiter Miguel Reis sind alle in stabilem Zustand. Eine Verlegung nach Deutschland sei am Freitag aber noch nicht möglich. Zwei Verletzte lagen seinen Angaben zufolge noch auf der Intensivstation.

Leichtverletzte könnten nach Angaben von trendtours umgehend die Heimreise antreten. "Wir haben für unsere Gäste ausreichend Flugkontingente organisiert, sodass jeder auf eigenen Wunsch nach Hause reisen kann", hieß es von dem Unternehmen. Die Behörden und trendtours wollten die Betroffenen demnach "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" nach Deutschland ausfliegen und sie dort mit ihren Angehörigen zusammenbringen.



Bei dem Unfall am Mittwochabend nahe der Ortschaft Caniço waren nach Angaben der portugiesischen Behörden 29 deutsche Touristen ums Leben gekommen. Deutschland will erst nach Abschluss der Identifizierung der Toten Stellung zur Anzahl der deutschen Unglücksopfer nehmen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer in einer engen Kurve die Kontrolle über den mit mehr als 50 Passagieren besetzten Reisebus, der daraufhin eine Böschung hinabstürzte und in ein Haus krachte. Das Auswärtige Amt in Berlin machte noch keine näheren Angaben zu den Opfern, hat aber für Angehörige unter der Telefonnummer 030–50002000 inzwischen eine Hotline eingerichtet.

Trendtours bezeichnete die Busfirma als seriösen und verlässlichen Partner. Der sechs Jahre alte Bus sei laut den Informationen, die dem Unternehmen vorliegen, Ende Januar 2019 zur Inspektion gewesen und habe im Rahmen dieser Inspektion eine gültige Zulassung bis Februar 2020 erhalten. Den laufenden Ermittlungen der Behörden zur Unfallursache wolle man aber nicht vorgreifen.



Die meisten Opfer hatten ihre Reise bei trendtours Touristik aus Frankfurt am Main gebucht. 51 Urlauber in dem Bus waren laut Angaben des Reiseveranstalters eigene Kunden. Zwei weitere Betroffene waren Kunden von Schauinsland-Reisen aus Duisburg.



Maas besuchte Unglücksstelle

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) besuchte am Donnerstagabend die Unglücksstelle und bedankte sich bei den portugiesischen Behörden für die "großartige Zusammenarbeit in einer ganz schwierigen Zeit". Maas legte mit seinem portugiesischen Kollegen Augusto Santos Silva und dem Vizepräsidenten der Regionalregierung von Madeira, Pedro Calado, einen Kranz nieder.

Die Bundesregierung arbeite "mit Hochdruck" daran, die transportfähigen Verletzten nach Hause zu bringen, die Todesopfer zu identifizieren und die Angehörigen zu informieren, sagte der Außenminister. Der Minister war mit Ärzten, Psychologen und Konsularbeamten des Auswärtigen Amtes auf die Ferieninsel gereist, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen und selbst mit den Betroffenen zu sprechen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, sie denke mit Trauer und Bestürzung an "unsere Landsleute und alle Menschen, die von dem fürchterlichen Busunglück auf Madeira betroffen sind". Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und Regierungschef António Costa bekundeten ebenfalls ihre Anteilnahme. Portugals Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Unfallursache ein. Laut Medienberichten könnte ein mechanisches Problem der Grund gewesen sein – entweder ein Bremsausfall oder ein eingeklemmtes Gaspedal. Der Vizepräsident der Regionalregierung, Pedro Calado, nannte jegliche Mutmaßungen zu der Unglücksursache verfrüht. Der Bus sei erst etwa fünf Jahre alt und anscheinend in gutem Zustand gewesen, sagte er bei einer Pressekonferenz. Die Fahrzeuge der Autonomen Region Madeira würden regelmäßig überprüft. Auch sei der Fahrer sehr erfahren gewesen.