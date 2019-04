Ein Kurzschluss soll nach den bisherigen Ermittlungen für das verheerende Feuer in der Kathedrale Notre-Dame verantwortlich gewesen sein. Das sagte am Donnerstag ein Polizeibeamter der Nachrichtenagentur AP. Die Staatsanwaltschaft teilte hingegen der dpa mit, dass "derzeit keine Hypothese ausgeschlossen" wird.

Bei dem Großbrand am Montag wurden das Dach sowie der Vierungsturm der gotischen Kirche zerstört, andere Bereiche wurden schwer beschädigt. Das Ausmaß der Schäden musste aber noch weiter begutachtet werden. Derzeit würden brüchig gewordene Wände des Gebäudes mit Holzbohlen gesichert.



400 Feuerwehrleute brauchten mehrere Stunden, um den Brand zu löschen und die Struktur des Gebäudes zu retten, dessen Bau im 12. Jahrhundert begonnen wurde.

Pariser Bürgermeisterin Hidalgo würdigt Einsatzkräfte

Bei einem Festakt vor dem Pariser Rathaus würdigten die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, sowie Frankreichs Innenminister Christophe Castaner die Arbeit der Einsatzkräfte. "An diesem Abend des 15. April sah ich euch Feuersoldaten in Aktion", sagte Hidalgo an die Feuerwehr gerichtet. Sie habe "Mut ohne Grenzen" gesehen. Mit ihrem Einsatz hätten die Helfer "einen Teil von uns allen gerettet", sagte sie. Laut Castaner hätten die Feuerwehrleute "ihr Leben riskiert, um Notre-Dame zu retten".

Bislang ist weiter unklar, wie lange die Kathedrale geschlossen bleiben muss. Kirchen-Direktor Patrick Chauvet brachte für die Zeit des Wiederaufbaus eine Holzkirche auf dem Vorplatz ins Spiel. "Wir dürfen nicht sagen, die Kathedrale ist für fünf Jahre geschlossen, und das war's", sagte er dem Sender CNews.

Es sei möglich, dass die Kathedrale schon bald wieder geöffnet werde, falls es die Sicherheit des Gebäudes erlaube, sagte eine Sprecherin der Pariser Diözese. Allerdings sei es noch zu früh, um darüber eine verlässliche Aussage zu treffen. Sie reagierte damit auf Spekulationen, wonach die Kirche bis zu sechs Jahre geschlossen sein könnte.

Hidalgo: Wiederaufnau bis 2024 machbar

Bürgermeisterin Hidalgo zeigte sich zuversichtlich, dass der Wiederaufbau bis 2024 zu machen sei. "Üblicherweise gibt es bei solchen Vorhaben Schwierigkeiten, die nötigen Mittel zusammenzubekommen", sagte sie der italienischen Zeitung La Repubblica. Angesichts der nationalen und internationalen Solidarität existiere dieses Problem bei Notre-Dame allerdings nicht.

Die Brandkatastrophe hatte ein weltweites Echo und eine große Spendenwelle ausgelöst. Es kamen bisher annähernd eine Milliarde Euro zusammen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, die Kirche innerhalb von fünf Jahren neu aufzubauen.