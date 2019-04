Die britische Premierministerin Theresa May verteidigte die Festnahme: "In Großbritannien steht niemand über dem Gesetz", sagte sie im Parlament in London. Zuvor hatte sich auch der britische Innenminister Sajid Javid so auf Twitter geäußert. Auch Ecuadors Präsident Lenín Moreno verteidigte die Entscheidung. Das diplomatische Asyl sei Asange nach fast sieben Jahren entzogen worden, da Großbritannien Moreno zugesichert habe, dass Assange in kein Land ausgewiesen werde, in dem ihm Folter oder Todesstrafe drohten. Morenos Amtsvorgänger, Rafael Correa, kritisierte das Vorgehen indes und sprach von Verrat.

Russland kritisierte Großbritannien mit scharfen Worten wegen der Festnahme. "Die Hand der 'Demokratie' erwürgt die Freiheit", schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, auf Facebook. Der Kreml teilte mit, man hoffe, dass die Rechte Assanges respektiert würden.

Die Enthüllungsplattform WikiLeaks sieht in dem Entzug des diplomatischen Asyls für Assange eine Verletzung internationalen Rechts. Der ecuadorianische Botschafter habe die britische Polizei "eingeladen", Assange zu verhaften. Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden sprach von einem "dunklen Moment für die Pressefreiheit".

Der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Privatsphäre, Joe Cannataci, erklärte, dass er Assange Ende April besuchen wolle. Der Besuch war ursprünglich in der Botschaft von Ecuador geplant, nun werde er eben an einem anderen Ort stattfinden. 2016 hatten sich die Vereinten Nationen schon einmal mit dem Fall Assange befasst. Damals kam eine UN-Arbeitsgruppe zu dem Schluss, dass Assange im ecuadorianischen Botschaftsgebäude in London "willkürlich inhaftiert" sei und dafür von Großbritannien und Schweden entschädigt werden müsse. Beide Länder wiesen damals die nicht bindende Entscheidung zurück.