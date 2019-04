Der Tod einer Journalistin im nordirischen Londonderry zwei Jahrzehnte nach dem Karfreitagsabkommen hat vielerorts Bestürzung ausgelöst. Die 29-jährige Lyra McKee wurde nach Angaben der örtlichen Polizei bei schweren Ausschreitungen am Donnerstagabend im Wohnviertel Creggan von einer Kugel getroffen, als ein Mann auf Polizisten schoss. McKee sei später im Krankenhaus gestorben. Bei der Auseinandersetzung wurden demnach auch Brandsätze auf Polizisten geschleudert, zwei Fahrzeuge wurden angezündet.



Die Polizei bezeichnete den Tod der Journalistin in der Nacht zum Karfreitag als "terroristischen Vorfall" und nahm Ermittlungen wegen Mordes auf. Führende Politiker verurteilten die Tat. Auslöser für die Krawalle könnte der jährliche Protest an Ostern im Zusammenhang mit dem Nordirland-Konflikt gewesen sein. Die neuen Unruhen trugen sich zu einem Zeitpunkt zu, zu dem irisch-katholische Nationalisten an den Aufstand gegen die Briten im Jahr 1916 erinnern.



Die britische Premierministerin Theresa May sprach von einer "schockierenden und wahrlich sinnlosen" Tat. McKee habe ihre Arbeit mit großem Mut ausgeübt. Die Journalistin schrieb viel über den Nordirland-Konflikt und seine Folgen und war unter anderem für das Magazin The Atlantic und das Onlineportal Buzzfeed News tätig. Sie hatte noch am Donnerstagabend ein Foto auf Twitter veröffentlicht, das die Unruhen in Creggan zeigte.



"The death of Lyra McKee in last night's suspected terrorist incident in Londonderry is shocking and truly senseless. My deepest condolences go to her family, friends and colleagues. She was a journalist who died doing her job with great courage." – PM @theresa_may — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 19. April 2019

Auch der irische Premierminister Leo Varadkar verurteilte die Tat. "Wir können nicht jenen erlauben, die Gewalt, Angst und Hass verbreiten, uns in die Vergangenheit zurückzuziehen", sagte er. In Nordirland hatten sich jahrzehntelang irisch-katholische Nationalisten und protestantische Loyalisten bekämpft. Seit den Sechzigerjahren starben dabei 3.500 Menschen, viele wurden von der Untergrundorganisation IRA getötet. Das Karfreitagsabkommen von 1998 hatte den Nordirland-Konflikt beendet. In den vergangenen Monaten stieg die Gewalt in Nordirland jedoch wieder an. Die Polizei macht dafür die paramilitärische Gruppe "New IRA" verantwortlich.



Parteien verurteilen Tat in gemeinsamer Erklärung

In einer gemeinsamen Erklärung schrieben die Vorsitzenden der größten Parteien Nordirlands: "Der Mord an Lyra war auch eine Attacke auf alle Menschen dieser Gemeinschaft, ein Angriff, auf den Frieden und den demokratischen Prozess. Wir sind vereint darin, die Verantwortlichen für dieses abscheuliche Verbrechen zu verachten." Die Chefin der nordirischen Partei DUP, Arlene Foster, nannte die Tat sinnlos. "Diejenigen, die in den 70er, 80er und 90er Jahren Schusswaffen in unsere Straßen gebracht haben, lagen falsch. 2019 ist es auch falsch." Die DUP unterstützt Mays Minderheitsregierung.



Der Tod McKees löse "Schock und Abscheu" aus, schrieb der Bischof von Derry, Donal McKeown: "Gewalt löst nichts." Über der Stadt habe sich "tiefe Traurigkeit" ausgebreitet. Mit Aggression und Zerstörung würden einige am Ende genau jener Gemeinschaft schaden, die zu verteidigen sie behaupteten. "Man kann nicht behaupten, sein Land zu lieben und gleichzeitig Tod und Schmerz bei den Menschen verursachen, die hier leben", schrieb der Bischof. Auch der Erzbischof von Armagh und Primas von Irland, Eamon Martin, verurteilte die Tat und sprach von einem "sinnlosen, gewalttätigen Tod".



"Wir müssen alles tun, um den Frieden trotz des Brexits zu sichern"

Die EU-Kommission reagierte besorgt auf den Vorfall. "Wir verurteilen solche Gewalt und sind zuversichtlich, dass die britischen Behörden die genauen Umstände dieses tragischen Vorfalls aufklären werden", erklärte ein Sprecher. Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die Europawahl, Manfred Weber (CSU), schrieb auf Twitter: "Dieser besorgniserregende Anstieg der Gewalt in Nordirland ist auch eine Warnung an uns: Wir müssen alles tun, um den Frieden in Nordirland und das Karfreitagsabkommen trotz des Brexits zu sichern."



This worrying rise of violence in Northern Ireland is also a warning to us all: we must do everything to safeguard peace in Northern Ireland and the Good Friday Agreement despite #Brexit. — Manfred Weber (@ManfredWeber) 19. April 2019

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sprach den Angehörigen von McKee ihr Beileid aus. Der Vorfall sei am Karfreitag besonders schmerzlich.



Auch der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, zeigte sich betroffen. "Wir sind erschüttert und fordern rasche Aufklärung und konsequente Strafverfolgung", sagte Mihr. Der Fall zeige, wie gefährlich die Arbeit für Journalistinnen und Journalisten auch in vermeintlich sicheren Ländern geworden sei.

Der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland droht wieder aufzuflammen, seit die Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland zu einem der zentralen Knackpunkte im Streit um den Brexit geworden ist. Im Entwurf für das Brexit-Abkommen zwischen Großbritannien und der EU wird das Problem über die sogenannte Backstop-Klausel geregelt.



Das Karfreitagsabkommen sieht neben der Aufteilung der Macht zwischen Protestanten und Katholiken eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland ohne Kontrollen vor. Sollten im Zuge des Austritts Großbritanniens aus der EU wieder Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitgliedsstaat Irland und der britischen Provinz Nordirland eingeführt werden, wäre das Abkommen gefährdet.