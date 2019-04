Sie ist ein Wahrzeichen von Paris, ein bedeutendes katholisches Gotteshaus, ein frühgotisches Bauwunder – eine Attraktion, die jedes Jahr Millionen Menschen anzieht. Doch die Kathedrale von Notre-Dame, in der am frühen Montagabend Flammen ausgebrochen sind, ist mehr als all das: Sie ist der Ort, vor deren Mauern Frankreich buchstäblich beginnt.



Fünfzig Meter vor der Cathédrale Notre-Dame de Paris liegt der Nullpunkt, der Point zéro für Frankreichs Landstraßen. Von jenem unscheinbaren goldenen Stern im Kopfsteinpflaster aus werden alle Entfernungen in die Provinz gezählt – sei es von hier bis nach Biarritz am Atlantik, Marseille am Mittelmeer oder Grenoble am Fuße der Alpen. Zwar ist Notre-Dame nicht der geografische Mittelpunkt des Landes, aber dennoch gilt die Kathedrale auf der ältesten Binneninsel von Paris, umflossen von zwei Seine-Armen, historisch als Zentrum Frankreichs.



Nirgendwo sonst stehen so viele Touristen Schlange. Die Kirche mit ihren Zwillingstürmen aus dem 12. Jahrhundert wollen jedes Jahr mehr Besucherinnen und Besucher sehen als etwa den benachbarten Eiffelturm oder das Brandenburger Tor in Berlin. Nun ist ein großer Teil dieses Monuments in Flammen aufgegangen: Wie französische und internationale Medien am Montagabend berichteten, sind der Dachstuhl und der einst 96 Meter emporragende Mittelturm eingestürzt. Auch am späten Abend loderte das Feuer, das vom Dach ausgehend Haupt- und Querschiff der Kathedrale erfasst hatte, weiter.



Millionen Franzosen verfolgten die Nachrichten über das Feuer in der Hauptstadt in den Medien, weltweit hatten Menschen Minuten, nachdem in den Nachrichten erste Bilder des Brandes zu sehen waren, begonnen, Fotos der in Flammen stehenden Kathedrale zu posten – die meisten davon aus Zeiten, da die Kirche noch intakt war. "Notre-Dame ist ein Teil der Seele einer ganzen Nation", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer ersten Reaktion. "Wie wir alle bin ich traurig, diesen Teil von uns brennen zu sehen."

Macron fuhr noch am Abend zur Feuerstelle. Er hatte kurz zuvor wohl seine wichtigste Rede des Jahres auf den morgigen Tag verschoben: Eigentlich wollte der Präsident seine Antwort auf die Gelbwesten präsentieren, wollte Gesetze und Ideen vorstellen, um die Wut vieler Franzosen und Französinnen nach 22 Großdemonstrationen zu bändigen. Aber dies wurde unwichtig angesichts der Flammen. Nahezu alle Fernsehsender unterbrachen ihre Programme, Zeitungen schalteten Liveticker, weinende Menschen versammelten sich auf den Brücken der Seine, dem Pariser Fluss, der sich an Notre-Dame vorbeischlängelt. Manche Schaulustige weigerten sich sogar, den Sicherheitsabstand der Polizei zu respektieren – fast so als könnten sie ihre Kathedrale retten, indem sie sie im Moment der drohenden Zerstörung nicht aus den Augen ließen. In ganz Frankreich schauten Menschen in Restaurants und Bars die Videos der brennenden Türme, des einstürzenden Mittelturms und der Rauchschwaden über er Stadt.

Jahrhunderte alte Holzbalken, Zunder für das Feuer

Kurz vor 19 Uhr war das Feuer im Dachstuhl der Kathedrale ausgebrochen. Dieser bestand offenbar aus unterschiedlichen und vor allem Jahrhunderte alten Holzbalken. Auf der offiziellen Website von Notre-Dame, die am Abend nicht mehr erreichbar war, heißt es, der Dachstuhl werde auch "Wald" genannt – so viele unterschiedliche Bäume und Hölzer seien benötigt worden, um ihn zu errichten. Der schlanke Spitzturm mit dem Kreuz darauf, den die Pariser flèche, also Pfeil nannten, sackte schon eine Stunde später zusammebn, begleitet vom Aufschrei der Passanten. Dieser Dachreiter stand in der katholischen Symbolik für die Verbindung zu Gott, er soll einen gen Himmel gereichten Finger darstellen.

Dass dieser Brand weltweit so viel Entsetzen auslöst, liegt wohl auch daran, dass keine Paris-Besucherin, kein Reisender den Anblick dieser imposanten Kathedrale verpassen kann. Wer nicht selbst dort war, kennt sie von Fotos oder aus Filmen. Alle Ausflugsdampfer auf der Seine führen an Note-Dame vorbei. Abends trinken Jugendliche vor den angestrahlten Türmen ihren Rotwein und spielen Gitarre, tagsüber stehen Touristen häufig stundenlang in den schier endlosen Schlangen an.

1/10 Rauch steigt über der Kathedrale von Notre-Dame auf. Am frühen Abend war im Dachstuhl des Pariser Wahrzeichens ein Brand ausgebrochen. © Geoffroy van der Hasselt/AFP/Getty Images 2/10 Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, sprach von einem "fürchterlichen Brand". © Matthias Wagner/dpa 3/10 Die Menschen von Paris betrachten von einer Brücke das Feuer. © Benoit Tessier/AFP/Getty Images 4/10 Die Polizei hat aus Sicherheitsgründen die Brücken zur Île de la Cité, auf der die Kathedrale steht, gesperrt. © Thibault Camus/AP/dpa 5/10 Der Rauch breitet sich auch über der Seine aus. © Julie Carriat/Reuters 6/10 Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Möglicherweise hängt sie mit den aufwändigen Renovierungsarbeiten zusammen, die gerade in der Kathedrale stattfinden. © Benoit Tessier/Reuters 7/10 Dieses Bild zeigt das in Flammen stehende Baugerüst. © Francois Guillot/AFP/Getty Images 8/10 Auch der 96 Meter hohe gotische Dachreiter brennt. © Charles Platiau/AFP/Getty Images 9/10 Der filigrane Vierungsturm hält den Flammen nicht stand. Gegen 20 Uhr bricht er am Montagabend in sich zusammen. © Geoffroy van der Hasselt/AFP/Getty Images 10/10 Mit Wasserwerfern und Drehleitern versucht die Feuerwehr den Brand zu löschen. © Charles Platiau/Reuters

Notre Drame, "Unser Drama", titelte die Zeitung Libération, und tatsächlich sind Französinnen und Franzosen wie betäubt von den Ereignissen. Auch, weil sie seit Stunden weitgehend hilflos zuschauen müssen, wie eine Partie nach der anderen von den Flammen zerstört wird. Auch einer der beiden Türme wurde von den Flammen angegriffen. Die Feuerwehr versuchte mit dutzende Metern hohen Wasserwerfern das Feuer zu bändigen. Am Abend konnten die Pompiers eine erste gute Nachricht vermelden: Die beiden Haupttürme und die Grundstruktur des Bauwerks könnten gerettet werden, hieß es.

Unklar war noch, welche Schätze aus dem Inneren des historischen Bauwerks in Sicherheit gebracht werden konnten – in der Kathedrale befanden sich drei Orgeln, Skulpturen, Mosaikfenster, Fresken und Malereien von unschätzbarem Wert. Eine der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche ist aus der brennenden Kathedrale Notre-Dame gerettet worden. Es handele sich dabei um die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll, sagte Patrick Chauvet, Direktor der Kathedrale. Die Flammen hätten den Kirchenschatz nicht erreicht.

Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat unterdessen Ermittlungen eingeleitet, aber am Montagabend war die Ursache des Feuers weiterhin völlig unklar. Es könnte sich um einen Unfall aber auch im Brandstiftung gehandelt haben. Das Feuer brach zu einer Zeit aus, als die Kirche schon mehr als eine Stunde für Besucher geschlossen war, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Etwa 400 Feuerwehrleute sind in der Nacht in Paris weiter rund um die Kathedrale im Einsatz.

Der erste Stein für Notre-Dame wurde schon im 12. Jahrhundert gelegt, im 19. Jahrhundert wurde die Kathedrale renoviert und der nun im Feuer zerstörte Turm neu aufgebaut. Zu dieser Zeit auch hatte der Schriftsteller Victor Hugo mit seinem Roman Der Glöckner von Notre-Dame mit dem Glöckner Quasimodo einen Riesenerfolg. Als Walt-Disney-Film ist diese Figur und damit die Kirche selbst sogar Kindern bekannt. "Die brennende Notre-Dame trifft auch uns ins Herz", sagte Deutschlands Außenminister Heiko Maas.



Selbst US-Präsident Donald Trump, der ansonsten nicht an negativen Bemerkungen über Frankreich und Macron spart, hatte Mitleid und twitterte: "Es ist schrecklich, Notre-Dame brennen zu sehen." Trump gab den Rat, Löschflugzeuge zu nutzen. Auch viele Franzosen stellten sich die Frage, warum die Feuerwehr nicht auch aus der Luft versuchte, den Brand zu löschen. Die Antwort gab der französische Katastrophenschutz via Twitter: Die herabfallenden, tonnenschweren Wassermassen könnten die verbliebene Struktur des Gebäudes zusammenstürzen lassen.