Papst Franziskus hat in seiner Ostermesse zu Frieden im Nahen Osten aufgerufen. "Das österliche Licht erleuchte alle Regierenden und Völker des Nahen Ostens, angefangen von den Israelis und den Palästinensern; es sporne sie an, die vielen Leiden zu lindern und nach einer Zukunft in Frieden und Stabilität zu streben", sagte er in seiner Osterbotschaft.

Tausende Gläubige aus aller Welt nahmen an dem feierlichen Gottesdienst teil, der unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auf dem Petersplatz in Rom stattfand. Wie bereits in früheren Jahren verzichtete der Papst auf eine Predigt. Im Anschluss an seine Osterbotschaft erteilte der Papst den traditionellen Segen "Urbi et orbi", "Der Stadt und dem Erdkreis". Auf Twitter schrieb er zuvor: "Fürchtet euch nicht! Er ist auferstanden!"



Heute betrachten wir das leere Grab Christi und hören die Worte des Engels: "Fürchtet euch nicht! Er ist auferstanden!" #Ostern — Papst Franziskus (@Pontifex_de) 21. April 2019

Für das Bürgerkriegsland Syrien forderte das Kirchenoberhaupt, "den Einsatz für eine politische Lösung zu erneuern, die den richtigen Bestrebungen nach Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit entspricht". Ziel müsse es sein, den Kriegsflüchtlingen eine "sichere Rückkehr" zu ermöglichen. Insbesondere den vielen Syrern, die in den Nachbarländern Libanon und Jordanien Schutz gefunden hätten.

Die Konfliktparteien in Libyen rief Franziskus zum Gewaltverzicht auf. "Die Waffen mögen aufhören, in Libyen Blut zu vergießen, wo in den letzten Wochen wieder wehrlose Menschen umgekommen sind und viele Familien gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen", sagte der Papst. Die beteiligten Parteien müssten "den Dialog der Gewaltanwendung vorziehen".

Auch die Beteiligten an anderen Konflikten rief Franziskus zum Dialog und zum Gewaltverzicht auf. Dabei nannte er die Ost-Ukraine, das Bürgerkriegsland Südsudan, die von gewalttätigen Extremisten bedrohten Sahel-Staaten Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria und Kamerun sowie die lateinamerikanischen Krisenstaaten Venezuela und Nicaragua.

Der Papst gedachte auch der Opfer der "schweren Attentate" in Sri Lanka. Er habe die Nachricht über die Anschlagsserie mit Trauer und Schmerz vernommen. "Ich möchte der christlichen Gemeinschaft, die getroffen wurde, als sie im Gebet versammelt war, und allen Opfern von so grausamer Gewalt meine innige Nähe ausdrücken." Bei einer Serie von Anschlägen auf christliche Kirchen und Hotels sind in Sri Lanka am Ostersonntag mindestens 187 Menschen ums Leben gekommen.