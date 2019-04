Bei einem Angriff in einer Synagoge in der Nähe von San Diego ist nach Angaben der US-Behörden eine Frau getötet worden. Ein Mann habe in dem Gebetshaus in Poway das Feuer eröffnet, sagte der Bürgermeister des Ortes mit etwa 50.000 Einwohnern, Steve Vaus, dem Sender CNN. Er sprach von einem Hassverbrechen und bezog sich dabei auf Äußerungen des Täters beim Betreten der Synagoge.



Nach Angaben der Polizei wurden drei Betende verletzt. Ein 19 Jahre alter Verdächtiger sei festgenommen worden. Er sei mit einer Art Sturmgewehr bewaffnet gewesen. Medienberichten zufolge fand in der Synagoge eine Feier zum Abschluss des jüdischen Pessach-Festes statt.

US-Präsident Donald Trump sprach den Opfern sein Mitgefühl aus. Die Tat sehe nach einem Hassverbrechen aus, teilte auch er mit. Erst vor rund sechs Monaten hatte ein Bewaffneter bei einem Angriff auf eine Synagoge elf Menschen getötet; es war der bislang tödlichste Anschlag auf die jüdische Gemeinde in den USA. Dem Täter wird derzeit der Prozess gemacht.