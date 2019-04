Wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 5.000 Fällen klagt die Staatsanwaltschaft Hamburg einen mutmaßlichen ehemaligen SS-Wachmann an. Der heute 92-Jährige soll vom August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof in der Nähe von Danzig tätig gewesen sein. Dabei soll er "die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt" haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Da der Angeklagte zur fraglichen Zeit erst 17 beziehungsweise 18 Jahre alt war, soll er sich vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts Hamburg verantworten.



Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, gab es im KZ Stutthof seit Sommer 1944 systematische Tötungen von unter anderem polnischen Bürgern, sowjetischen Kriegsgefangenen und Juden. "Häftlinge wurden überwiegend durch Genickschuss im Krematorium des Lagers oder durch Verabreichung von Giftgas getötet", sagte sie. Andere Gefangene starben durch bewussten Nahrungsentzug und die Verweigerung medizinischer Versorgung. Von mehr als 100.000 Insassen, die nach Stutthof gebracht wurden, starben schätzungsweise 65.000.



Der Mann sollte demnach als Wachmann die Flucht, Revolte und Befreiung von Häftlingen verhindern. "Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deshalb vor, als 'Rädchen der Mordmaschinerie' in Kenntnis aller Gesamtumstände dazu beigetragen zu haben, dass der Tötungsbefehl umgesetzt werden konnte", heißt es in der Mitteilung weiter.



Unterstützende Tätigkeiten in KZs werden als Beihilfe gewertet

Die Zeitung Die Welt veröffentlichte Aussagen des Mannes aus einer Vernehmung im Sommer vergangenen Jahres. Demnach räumte er seinen Einsatz in dem KZ ein, bekundete aber zugleich Mitleid mit den Opfern. "Mir haben die Leute leidgetan, die da waren. Ich wusste nicht, warum die da waren. Ich wusste wohl, dass das Juden waren, die keine Verbrechen begangen hatten. Die nur dort drin waren, weil es Juden waren. Und die haben genau so ein Recht zu leben und zu arbeiten wie jeder andere Mensch", soll der Mann gesagt haben.



In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland mehrere ähnliche Anklagen und Prozesse wegen NS-Verbrechen gegen frühere Angehörige von Konzentrations- und Vernichtungslagern wie Auschwitz-Birkenau und Stutthof. In einigen Fällen wurden Verfahren wegen des Alters der Beschuldigten eingestellt, weil sie nicht verhandlungsfähig waren.

Ausgelöst wurden die jüngsten Ermittlungen, Anklagen und Prozesse durch eine geänderte Rechtsauffassung. Demnach gelten auch unterstützende Tätigkeiten in Konzentrationslagern, wie Wachdienste, im juristischen Sinn als Beihilfe zum Mord. Davor waren meist nur Täter belangt worden, die hohe Positionen innehatten oder sich direkt an Tötungen beteiligten.

Laut Welt laufen bei der Staatsanwaltschaft in Hamburg zudem noch Ermittlungen gegen eine ehemalige Angehörige des sogenannten SS-Helferinnenkorps, die einen Todesmarsch von KZ-Häftlingen in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs bewacht haben soll.