Insgesamt gab es acht Detonationen in drei Kirchen, vier Hotels und einem Wohngebiet. Die ersten Explosionen erfolgten am Morgen fast zeitgleich in den drei Kirchen, als dort gerade die Ostergottesdienste abgehalten wurden. Bei den Kirchen handelt es sich um die Sankt-Antonius-Kirche in der Hauptstadt Colombo, die Sankt-Sebastian-Kirche im rund 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernten Negombo sowie die Zionskirche in Batticaloa, rund 250 Kilometer östlich von Colombo.



Die drei Luxus-Hotels

Außerdem gab es Explosionen in den Luxushotels Shangri-La, Cinnamon Grand und Kingsbury in Colombo, die in etwa zeitgleich mit den Detonationen in den Kirchen geschahen. Dort sollen auch Ausländer verletzt worden sein. Später am Tag wurde eine siebte Explosion in einem kleinen Hotel in einem Vorort der Hauptstadt Colombo mit zwei Toten gemeldet. Eine achte Explosion ereignete sich am Nachmittag (Ortszeit) in einer Wohngegend in Dematagoda, einem anderen Vorort Colombos. Ob die Explosionen koordiniert waren, ist noch nicht bestätigt, die zeitliche Nähe lässt es aber vermuten.