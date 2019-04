1/7 Die Ortschaft Franklin in Texas wurde zu großen Teilen durch einen Tornado zerstört. Das Haus von Angel Funk wurde getroffen, als sie zu Hause war. © Laura Mckenzie/College Station Eagle via AP/dpa 2/7 Viele Städte im Süden der USA wurden durch die Regenmassen überflutet. © Courtland Wells/The Vicksburg Post via AP/dpa 3/7 Ein Mann betrachtet im westlichen Mississippi die Schäden an seinem Truck. © Jim Lytle/FR156075 AP/dpa 4/7 Umgestürzte Bäume versperrten vielerorts die Straßen oder fielen auf Überlandleitungen und sorgten für Stromausfall. © Laura Mckenzie/College Station Eagle via AP/dpa 5/7 Auch in Mississippi meldete die Polizei zahlreiche Verkehrsunfälle auf den Highways. © Courtland Wells/The Vicksburg Post via AP/dpa 6/7 In Vicksburg im Bundesstaat Mississippi hat das Sturmtief eine Tankstelle zerstört. © Courtland Wells/The Vicksburg Post via AP/dpa 7/7 Tausende Rettungskräfte waren im Einsatz, um die Sturmschäden zu beseitigen. © Tom E. Puskar/The Times Gazette/AP/dpa

Der Süden der USA ist von einem Sturmtief getroffen worden. In den Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi und Alabama starben nach Polizeiangaben mindestens acht Menschen an den Folgen von Sturmböen, Sturzfluten und Tornados. Zudem seien zahlreiche Menschen verletzt worden.



Durch die Wirbelstürme und Überschwemmungen wurden zahlreiche Häuser zerstört, umgestürzte Bäume sperrten die Straßen oder fielen auf Überlandleitungen. Vielerorts fiel der Strom aus, zudem wurden Flüge gestrichen. Knapp 7.000 Menschen verbrachten die Nacht am Internationalen Flughafen von Dallas. Oftmals blieben Schulen geschlossen, da Behörden zuerst die Sicherheit von Gebäuden überprüfen wollten.



Der Nationale Wetterdienst stellte in Texas einen Tornado fest, der Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde mit sich brachte. Die Sturmfront bewegte sich in nordöstlicher Richtung weiter, New York und die Hauptstadt Washington bereiteten sich darauf vor.