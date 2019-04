Das ostafrikanische Mosambik hat nach Zyklon Kenneth mit den Folgen des verheerenden Wirbelstums zu kämpfen. Laut der Regierung des Landes sind mehr als 160.000 Menschen von dem Zyklon betroffen. Viele litten an Hunger. Mehr als 35.000 Häuser in der nordmosambikischen Provinz Cabo Delgado wurden zum Teil oder ganz durch den Sturm zerstört. Den Angaben zufolge befanden sich mehr als 23.000 Personen in Unterkünften.



Der Zyklon war zunächst über die Komoren, ein Inselstaat östlich von Mosambik, hinweggezogen und am Freitag mit 225 Stundenkilometern in der nördlichen Provinz Cabo Delgado auf Land getroffen. Laut Regierungsangaben starben infolge des Wirbelsturms mindestens fünf Menschen.

Luftaufnahmen hatten am Samstag gezeigt, dass mehrere Küstengemeinden von dem Zyklon dem Erdboden gleichgemacht worden waren. "Kein einziges Haus steht mehr", sagte ein Sprecher des Amts für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der Vereinten Nationen (UNOCHA), Saviano Abreu. Die Hilfsorganisation Care sprach von einer "verheerenden Zerstörung".

Auf den Komoren hat es laut dem UN-Nothilfebüro bislang mindestens 20 Verletzte infolge des Zyklons gegeben. Außerdem habe der starke Regen Überschwemmungen in mehreren Dörfern sowie beträchtliche Schäden an Straßen und Strommasten verursacht. Vorläufigen Schätzungen zufolge seien dort mindestens 1.000 Menschen vorübergehend obdachlos geworden.

Weitere heftige Regenfälle in den kommenden Tagen

Für die kommenden Tage wurden weitere heftige Regenfälle erwartet. Das meteorologische Institut von Mosambik meldete, dass innerhalb von 24 Stunden mit bis zu zehn Zentimeter Regen in Teilen der Gegend zu rechnen sei.

Zahlreiche Häuser, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und die Infrastruktur wurden laut Christof Johnen vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) teils komplett zerstört. Das Ausmaß der Katastrophe sei noch gar nicht absehbar. Auch, weil viele Gemeinden weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten seien. Außerdem sei die Stromversorgung in einigen der betroffenen Gebiete zusammengebrochen.

Die starken Regenfälle in den kommenden Tagen würden "die Situation verschärfen und können zu Überschwemmungen und Erdrutschen führen", sagte Johnen weiter. Viele Menschen seien obdachlos geworden, es gäbe Probleme mit der Versorgung mit Essen und sauberem Trinkwasser. Es bestehe seiner Einschätzung nach außerdem die Gefahr, dass Seuchen ausbrechen.

Arbeiter von Hilfsorganisationen konnten bislang nicht in betroffene Gemeinden außerhalb der Stadt Pemba in der Provinz gelangen, weil Flüsse über die Ufer traten. Die Fluten stiegen bis zu den Dächern nahe gelegener Häuser. Wann Tausende Personen in dem Gebiet mit Hilfe versorgt werden können, war zunächst unklar. "Hubschrauber können nicht fliegen, mehrere Flüge wurden abgesagt", sagte Nicholas Finney von der Hilfsorganisation Save the Children. Auf einem Küstenabschnitt mit der Länge von 60 Kilometern und nahe gelegenen Inseln herrsche "totale Verwüstung".



Zyklon "Idai" verwüstete Mosambik erst vor sechs Wochen

Erst Mitte März war die frühere portugiesische Kolonie Mosambik vom Zyklon Idai erschüttert worden. Er hatte vor allem im Zentrum des Landes eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Rund 600 Menschen kamen ums Leben. Infolge des Zyklons war ein Anstieg von Cholera-Fällen und Malaria-Erkrankungen gemeldet worden.