Am Samstag findet in Berlin der jährliche Al-Kuds-Marsch statt, der sich gegen Israel richtet. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat deshalb zum Tragen einer Kippa als Zeichen der Solidarität mit Juden in Deutschland aufgerufen. Der Aufruf von Klein kommt wenige Tage nachdem er vor dem Tragen einer Kippa in Teilen der deutschen Öffentlichkeit gewarnt hatte. Kleins Aussage sorgte international für Aufsehen. Israels Präsident Reuven Rivlin interpretierte die Warnung als "Kapitulation vor dem Antisemitismus", US-Außenminister Mike Pompeo reagierte "besorgt" auf den Appell und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief auf, Antisemitismus in all seinen Formen zu bekämpfen. Wie gefährlich ist Deutschland für Juden? Darüber spricht Alexander Rasumny von der Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) im Interview.

ZEIT ONLINE: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung bescheinigt: Wer Kippa trägt, ist nicht überall in Deutschland sicher. Sie wollen ihm vermutlich nicht widersprechen, oder?

Alexander Rasumny: Natürlich beobachten auch wir, dass Teile der jüdischen Gemeinschaft gewisse Gegenden in Deutschland meiden oder versuchen, dort optisch nicht aufzufallen. Dazu verstecken sie etwa ihre Kippa schnell mal unter einem Cappy oder packen ihren Davidstern ganz weg. Wer das nicht tut, ist – das zeigen unsere Zahlen leider auch – einem erhöhten Risiko einer Anfeindung ausgesetzt.

ZEIT ONLINE: In welchen Situationen sind Menschen mit jüdischem Glauben denn besonders gefährdet?

Rasumny: Das kann ich Ihnen anhand eines Beispiels aus diesem Jahr veranschaulichen. Eine Frau saß in einem Bus in Berlin-Wedding und telefonierte, allerdings auf Hebräisch. Irgendwann spürte sie, wie jemand von der Seite an der Mütze und ihren Haaren so stark zog, dass es sie nach vorn drückte. Als sie aufblickte, sah sie in das Gesicht eines aggressiv blickenden Mannes.

Das ist leider keine untypische Situation. Die meisten der uns gemeldeten Vorfälle finden zwar im Internet statt, aber jenseits davon auf offener Straße oder im öffentlichen Nahverkehr. Erfahrungsgemäß werden Betroffene dabei angeschrien, bedroht oder in einigen Fällen physisch angegriffen.

ZEIT ONLINE: Dass antisemitische Vorfälle keine Einbildung sind, belegen Zahlen der Polizei. 2018 gab es 1.799 Straftaten, 20 Prozent mehr als 2017. In Berlin waren es 324 Fälle. Rias hingegen zählte in Berlin mehr als dreimal so viele Vorfälle. Ohnehin weichen ihre Zahlen oft stark von Polizeiangaben ab. Warum?

Rasumny: Wir erfassen auch antisemitische Taten, die strafrechtlich nicht relevant sind oder zumindest nicht von Behörden verfolgt werden. Zudem wenden sich viele Betroffene nicht an die Polizei, da ihnen der Aufwand zu hoch ist oder sie sich vor Racheaktionen schützen wollen. Bei polizeilichen Ermittlungen werden ja die Namen von Tätern und Opfern bekannt. Ohnehin spielen Resignation und Misstrauen gegenüber der Polizei eine Rolle, auch aufgrund der geringen Aufklärungsraten.

ZEIT ONLINE: Wie meinen Sie das?

Rasumny: Im Sommer 2016 wurde uns ein Fall aus Berlin-Steglitz gemeldet. Ein Mann wurde von einem anderen Mann mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm den Fall zwar auf, aber der Hintergrund, also die antisemitische Motivation, interessierte den Beamten nicht – so der Eindruck des Betroffenen. Dann frage ich mich natürlich: Werden antisemitisch motivierte Taten immer korrekt erfasst?

ZEIT ONLINE: Statistisch hat es vergangenes Jahr im Vergleich zu 2016 und 2017 etwa 300 antisemitische Straftaten mehr gegeben. Allerdings lässt sich anhand der Zahlen nicht zweifelsfrei sagen, ob es mehr Vorfälle gab oder mehr Vorfälle gemeldet wurden.

Rasumny: Das stimmt. Rias hat in Berlin ein starkes Netzwerk und ist inzwischen bundesweit bekannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Opfer bei uns melden, ist höher als früher. Dennoch gehe ich davon aus, dass es tatsächlich mehr Vorfälle gegeben hat. Diese Annahme korreliert auch mit der Zunahme der schwerwiegenden Fälle.

ZEIT ONLINE: Sie meinen antisemitische Gewaltdelikte. 2018 gab es 69 Angriffe. 2017 registrierte die Polizei noch 37, ähnlich viele 2016.

Rasumny: Genau. Dass Angriffe, aber auch mündliche Anfeindungen, zunehmen, deckt sich auch mit dem Eindruck der jüdischen Community, mit der wir ständig im Austausch sind.