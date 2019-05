Der Chef einer Ausbildungsstätte für katholische Priester im Erzbistum Köln hat in einem Vortrag über Homosexualität von Therapieformen für Schwule gesprochen und gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern als "narzisstische Suche" nach Männlichkeit bezeichnet. Die Süddeutsche Zeitung hatte über den Vortrag berichtet, den Pater Romano Christen, der Direktor des Theologenkonvikts Collegium Albertinum in Bonn, bereits im Januar gehalten hatte. Das Erzbistum Köln ist das größte deutsche Bistum.



In Manuskript zu seinem Vortrag hatte Pater Romano die Position vertreten, dass Homosexualität die "Folge einer psychologischen (Fehl)entwicklung" sei, die in der Kindheit oder Jugend stattfinde. Diese fehlgeleitete Entwicklung löse in den Worten des Direktors einen "Geschlechtsminderwertigkeitskomplex" aus: Homosexuelle Liebe sei weniger "die reale Begegnung mit einem Du" als vielmehr "eine narzisstische Suche" nach Männlichkeit, die der "Betroffene" selbst nicht empfinde. Die "Fixierung auf die Lust" solle demnach "die eigene innere Wunde heilen und das Selbstmitleid stillen".

Der Theologe habe sich zudem für Therapieformen gegen Homosexualität ausgesprochen: "Auch wenn sie von der Schwulenlobby regelrecht dämonisiert werden, gibt es Therapien und Männer, die sie erfolgreich bestanden haben", wird Pater Romano zitiert. Männer mit "tief sitzender homosexueller Tendenz" könnten jedoch nicht geweiht werden. Diese Ansicht vertritt auch der Vatikan: Papst Benedikt XVI. hatte 2005 festgelegt, dass Männer, die "Homosexualität praktizieren, tief sitzende homosexuelle Tendenzen haben oder eine sogenannte 'homosexuelle Kultur' unterstützen", nicht zur Priesterweihe zugelassen werden dürften. 2016 bestätigte der amtierende Papst Franziskus diese Entscheidung.



Der Umgang mit sogenannten Konversionstherapien gegen Homosexualität wird derzeit auch in der Bundespolitik diskutiert: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt sich für ein Verbot solcher Therapien ein. Nach Einschätzung des Ministers seien derartige Eingriffe als Körperverletzung zu werten. Im Herbst soll eine Fachkommission ihren Vorschlag für ein Verbot vorlegen.

Wer so über Homosexuelle denkt und redet, hat sich für die Ausbildung des Priesternachwuchses diskreditiert. Tim Kurzbach, Vorsitzender des Kölner Diözesanrats

Verschiedene Vertreter der katholischen Gemeinschaft reagierten mit Kritik auf die Aussagen Pater Romanos. Die katholische Laienvertretung in der Erzdiözese Köln forderte die Ablösung des Direktors. "Wer so über Homosexuelle denkt und redet, hat sich für die Ausbildung des Priesternachwuchses diskreditiert", sagte Tim Kurzbach, Vorsitzender des Kölner Diözesanrats und Oberbürgermeister (SPD) von Solingen, dem Kölner Stadt-Anzeiger. Die Thesen des Ausbildungsleiters seien beleidigend.



Der Meinung des Mainzer Moraltheologen Stephan Goertz nach entsprechen die Aussagen des Direktors "dem wissenschaftlichen und moraltheologischen Stand der 1950er- und 1960er-Jahre". Sie seien "durchzogen von Vorurteilen, die für Betroffene kaum zu ertragen sind – vor allem weil ihnen abgesprochen wird, menschlich anständige Beziehungen leben zu können".

Pater Romano rechtfertigte sich gegenüber der Süddeutschen Zeitung für seine Worte: Er habe den umstrittenen Vortrag "in einem größeren Gesprächszusammenhang" gehalten und auch seine Überzeugung ausgedrückt, "dass Menschen mit homosexuellen Neigungen Respekt verdienen und auf keinen Fall herabgewürdigt werden dürfen". Was er gesagt habe, rühre aus "persönlichen Erfahrungen aus meiner seelsorglichen Tätigkeit, die in keinem Fall ein Urteil in Einzelfragen darstellen". In einer vom Erzbistum Köln verbreiteten Mitteilung hieß es zudem, der Ausbildungsleiter habe die Studenten über die Rahmenordnung für die Priesterausbildung informieren wollen, die für die katholische Kirche weltweit bindend sei.