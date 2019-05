Es gibt in Europa verschiedene Stimmen: laute und leise, schrille und sanftere. Zweifellos haben sie das Potenzial, sich zu einem Größeren, einem Ganzen, gar einem Chor zu fügen. Doch – und das ist vielleicht eines der Kernprobleme der Europäischen Gemeinschaft – wie soll das gehen, wenn die nationalen Diskurse und Diskussionen kaum je aufgebrochen werden? Wenn Landsleute zunächst immer untereinander streiten?

An diesem Nachmittag haben sich Tausende Europäerinnen und Europäer in Paaren getroffen, virtuell per Videotelefonat oder ganz real, um zu reden und zu hören.

Das Projekt Europe Talks ist eine Initiative von ZEIT ONLINE und bringt in Kooperation mit 15 europäischen Medienpartnern Menschen zusammen, die als europäische Nachbarn möglichst nah beieinander wohnen, aber möglichst gegensätzliche politische Ansichten vertreten – unter anderem zu diesen Themen: Macht die EU das Leben ihrer Einwohner besser? Sollten europäische Länder zum Schutz des Klimas eine Benzinsteuer einführen? Und leben mittlerweile zu viele Migrantinnen und Migranten in Europa? Mehr als 7.300 Paarungen hat ein Algorithmus so zum zeitgleichen Gespräch vermittelt.

"Was heute passiert, gab es so in der Geschichte Europas noch nie. Tausende Menschen aus 33 Ländernt treffen einen Unbekannten aus einem anderen Land, im Norden Norwegens wie auf La Gomera im Süden", sagte Jochen Wegner, Chefredakteur von ZEIT ONLINE, zum Auftakt der Rahmenveranstaltung im BOZAR, dem Palais des Beaux-Arts in Brüssel. Und erklärte den Werdegang des Projekts: von der Idee einer Art Politik-Tinder für das erste Deutschland Spricht im Jahr 2017. Über die zweite, noch größere Veranstaltung im darauffolgenden Jahr, über die Spin-Off-Formate mehrerer Medienhäuser in ganz Europa für My Country Talks – 13 nationale Veranstaltungen bislang. Bis zu diesem paneuropäischem Experiment mit ungewissem Ausgang im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai.

"Sie haben ein interessantes Date heute", richtete sich danach Michelle Müntefering (SPD), Staatsministerin für internationale Kultur- und Bildungspolitik im Bundesaußenministerium, direkt an die 500 in Brüssel anwesenden Teilnehmerinnen. Und sagte, nachdem sie vor "destruktiven Antagonisten" gewarnt hatte, die die Zukunft Europas stehlen wollten und die Demokraten zu mehr Lautstärke und Mut aufgefordert hatte, etwas, das vielleicht paradigmatisch für das Format stehen kann: dass nationale Antworten heute nicht mehr ausreichten.

Wir sind nicht wegen unserer Geschichte zusammen, sondern wegen unserer Zukunft. Jeremy Cliffe, Journalist bei "The Economist"

Dass just solche nationalen, weil nur im nationalen Diskurs gebildeten Antworten durch einen Nachmittag wie diesen weniger werden könnten, betonte nach ihr indirekt der britische Journalist Jeremy Cliffe, indem er Europe Talks eine "phänomenale demokratische Übung" nannte. Gleichzeitig kritisierte Cliffe, Leiter des Brüsseler Büros von The Economist, viele Pro-Europäer für ihre andauernde Rückbesinnung auf die gemeinsame Geschichte und Vergangenheit des europäischen Kontinents. Denn zwar blicke Europa auf viel gemeinsam Prägendes zurück, doch die Krisen der vergangenen Jahre ließen sich nicht mit dem Berufen auf Tradition lösen. Einend sei etwas anderes: "Die harte Realität hält Europa zusammen, unsere gemeinsamen Herausforderungen. Wir sind nicht wegen unserer Geschichte zusammen, sondern wegen unserer Zukunft."

1/15 Politische Streitpartner von "Europe Talks" 2019: Michael Deyaert aus Frankreich (links) und Edoardo Passeggi aus Italien © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 2/15 Das String Archestra aus Berlin eröffnet die "Europe Talks"-Veranstaltung in Brüssel. © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 3/15 Die Gründerin des Ensembles, Daniele Daude (Mitte), und die Musikerin Tiffany Elisabeth Tan (links) im Gespräch mit Maria Exner, stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT ONLINE (rechts) © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 4/15 ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 5/15 Hunderte Diskussionswillige besuchen das Brüsseler Kulturzentrum Bozar, um mit politisch Andersdenkenden zu sprechen. © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 6/15 "Wir Demokraten sind nicht zu wenige", sagt Michelle Müntefering, Staatsministerin im Auswärtigen Amt, in ihrer Rede. "Wir sind nur zu leise." © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 7/15 Rund 30 Prozent aller Teilnehmenden von "Europe Talks" sind weiblich, 70 Prozent sind männlich. © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 8/15 "Nicht wegen unserer Geschichte sind wir zusammen. Wir sind zusammen wegen unserer Zukunft." (Jeremy Cliffe, Journalist des "Economist") © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 9/15 Yasmine Ouirhrane, Junge Europäerin des Jahres 2019, betont in ihrer Rede: "Wir stehen für Einheit in Vielfalt. Wir, People of Color, Söhne und Töchter von Immigranten, wir gehören dazu." © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 10/15 Die jüngsten Teilnehmenden von "Europe Talks" sind 18 Jahre alt, der älteste Teilnehmer 91. © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 11/15 "Träume werden nicht immer wahr", sagt die Esa-Astronautin Samantha Cristoforetti. Aber es sei besser, einen Traum zu verfolgen und zu scheitern, als gar keinen Traum zu haben. © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 12/15 Europa brauche eine gemeinsame Sprache, wenn wir es gemeinsam gestalten wollen. Davon ist der belgische Philosoph Philippe Van Parijs überzeugt. Und es sollte Englisch sein. © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 13/15 Gesprächspaare aus Finnland, Italien und Deutschland berichten, wie es ist, von Angesicht zu Angesicht mit politisch Andersdenkenden zu streiten. © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 14/15 Zum Abschluss versammeln sich alle auf der Bühne. © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE 15/15 Sieben kontroverse Ja-Nein-Fragen haben all diese Menschen zusammengeführt. © Lena Mucha, Per-Jacob Blut für ZEIT ONLINE

"Ich bin, wir sind, die Geschichte Europas."

Doch wer ist eigentlich Teil dieser Zukunft und Gegenwart – und wird als solcher vielleicht noch nicht genug wahrgenommen?

Ob sie aussehe wie eine Europäerin, fragte Yasmine Ouirhrane zu Beginn ihrer Rede und wies damit auf ein Problem in der Gesellschaft Europas hin: Migrantinnen und Migranten, deren Kinder und Enkel würden wegen ihrer äußeren Erscheinung bis heute als nicht zugehörig diskriminiert. Ouirhrane, die kürzlich als Young European of the Year ausgezeichnet worden war, ist die Tochter marrokanisch-italienischer Eltern, hat in Frankreich studiert und setzt sich für die Gleichstellung von Frauen und von Migranten in Europa ein. Junge Menschen, Frauen, Minderheiten würden aus der Geschichte Europas oft herausgeschrieben, sagte die 23-Jährige, die sich als stolze Europäerin afrikanischer Herkunft bezeichnete. "Aber wir stehen für Einheit in Vielfalt. Wir, People of Colour, Söhne und Töchter von Immigranten, wir gehören dazu."