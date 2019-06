Das Engagement reißt nicht ab. Jeden Freitag gehen weltweit Schülerinnen und Schüler und Studierende für den Klimaschutz auf die Straße. Übrigens nicht nur während der Schulzeit, auch an schulfreien Freitagen wird demonstriert. Teachers for Future und Parents for Future machen es ihnen nach. Die Initiatorin von Fridays for Future, Greta Thunberg, hat angekündigt, nun ein ganzes Jahr lang nicht mehr zur Schule gehen. Sie will stattdessen zum Klimagipfel und zur Weltklimakonferenz reisen. Marisa Reichert hat verschiedene Demonstrantinnen in Berlin porträtiert und erzählen lassen, was sie antreibt.