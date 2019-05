Eine Polizeistation auf dem Festivalgelände wäre "der Anfang vom Ende", sagt Martin Eulenhaupt vom Veranstalter Kulturkosmos Müritz. "Auf dem Hurricane Festival freut man sich vielleicht, wenn Niedersachsen die Reiterstaffel schickt. Aber auf der Fusion haben viele Tausend Menschen jahrelang friedlich und ohne Überwachung gefeiert. Wenn die ihre Homebase verlieren, wird es sicherlich fantasievollen Protest geben", sagt er. Sie hätten deshalb einen Kompromiss angeboten: Die Polizei solle nicht auf, sondern vor dem Gelände ihre Station aufstellen, so wäre sie für die Besucherinnen und Besucher erreichbar. "Aber was die Polizei will, ist offenbar massive Präsenz. Auch wenn die Beamten auf dem Festival wegen eines Notfalls gebraucht werden, dürften sie aufs Gelände, sagt Eulenhaupt. Das habe in vergangenen Jahren auch funktioniert. Nur einmal habe man die Polizei für einige Stunden abgewiesen und auf später vertröstet, als sie Samstagnacht zur Hauptzeit mit mehreren Wagen aufs Gelände wollten.