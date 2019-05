Bewaffnete habe ein Fünf-Sterne-Hotel in der südpakistanischen Hafenstadt Gwadar gestürmt. "Bis zu vier bewaffnete Männer sind in das Pearl Continental Hotel in Gwadar eingedrungen und haben das Feuer eröffnet", sagte der Provinz-Innenminister Ziaullah Langu der Nachrichtenagentur AFP. Die Mehrheit der Gäste des Fünf-Sterne-Hotels sei in Sicherheit gebracht worden. Von Seiten der Polizei hieß es dagegen, in dem Gebäude habe sich nur Personal aufgehalten.



Sicherheitskräfte gingen gegen die Eindringlinge vor, sagte der Minister. Es gebe mehrere Leichtverletzte. Zunächst reklamierte niemand die Tat für sich. Das Hotel gehört zu einem millionenschweren chinesischen Infrastrukturprojekt in der Hafenstadt.

Bewohner fühlen sich abgehängt

Der Tiefseehafen Gwadar in der südwestlichen Provinz Baluchistan ist das Endziel einer Handelsstraße, die China in Pakistan baut. Im Rahmen des sogenannten Seidenstraßen-Projekts investiert China rund 62 Milliarden Dollar (etwa 55 Milliarden Euro) in das Energie- und Verkehrswesen Pakistans. Pakistan hofft darauf, dass das Projekt die Wirtschaft des Landes. Viele Bewohner der Provinz fühlen sich jedoch von den Profiten, die derartige Projekte bringen, ausgeschlossen.



Baluchistan grenzt an Afghanistan und den Iran und gilt als Unruheprovinz Pakistans. Taliban sind dort aktiv, sunnitische Extremisten verüben Anschläge auf schiitische Muslime. Zudem greifen Rebellen, die für eine Autonomie oder Unabhängigkeit der Provinz kämpfen, Sicherheitskräfte und auch chinesische Infrastrukturprojekte an. Erst vor drei Wochen hatten in Baluchistan bewaffnete Männer 14 Buspassagiere erschossen. Zu dem Überfall bekannt sich eine Separatistengruppe.