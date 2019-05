In rund 200 Fällen hat die Justiz in Sachsen Ermittlungen gegen Anhänger und Redner der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung eingeleitet. Das teilte die sächsische Landesregierung in einer Antwort auf eine Anfragen des Linken-Landtagsabgeordneten André Schollbach mit. Die Zahl stamme aus dem Herbst 2018.

25 dieser Ermittlungsverfahren würden oder wurden wegen mutmaßlicher gefährlicher Körperverletzung geführt, ebenso viele wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, hieß es. In 18 Fällen gehe es um Beleidigung, in elf Verfahren um den Verdacht der Volksverhetzung. Weitere Verfahren gab es nach Informationen der Landesregierung unter anderem wegen des Verdachts auf Raub, Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung, wegen Verstößen gegen das Versammlungs- oder das Sprengstoffgesetz.



Keine Auskunft gibt die Aufstellung dazu, auf wie viele der Ermittlungsverfahren ein Gerichtsverfahren folgte.

Linken-Politiker Schollbach forderte mehr rechtsstaatliches Engagement: "Die Vielzahl an Gewaltdelikten und die große Zahl an Straftaten gegen die öffentliche Ordnung verdeutlichen den demokratiefeindlichen Charakter von Pegida." Er sprach sich dafür aus, in geeigneten Fällen verstärkt beschleunigte Verfahren anzuwenden, damit sich die Täter zügig vor Gericht verantworten müssten.

Die islamfeindliche Bewegung Pegida – die Abkürzung steht für "Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" – wurde im Oktober 2014 gegründet. Anhängerinnen und Anhänger demonstrieren seitdem montags in Dresden, unter anderem gegen Muslime, Flüchtlinge und sogenannte etablierte Parteien.